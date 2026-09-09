Die SAP-Aktie fiel am Montag auf 181,70 €. Anleger reagieren nervös darauf, dass der Softwarekonzern seine KI-Anwendungen künftig auch mit älteren, lokal betriebenen Systemen verbinden will. Was wie eine Abkehr von der Cloud-Strategie aussieht, ist jedoch eher ein taktischer Kompromiss: SAP versucht, seine riesige Bestandskundschaft für Joule zu gewinnen, bevor Microsoft und andere Anbieter die lukrative KI-Schicht besetzen. Kein Abschied von der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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