KI-generierte Musik flutet die Kulturbranche und die entsprechenden Streaming-Plattformen. Spotify und Co. gehen dazu über, Labels zur Kennzeichnung zu etablieren. Eine Fraunhofer-Forscherin erklärt, was damit möglich ist - und wo es schwierig wird. Die großen Musikstreaming-Anbieter kommen nicht darum herum, sich mit KI-generierter Musik auseinanderzusetzen. Die Plattform Deezer machte im Juni 2025 den Anfang und kennzeichnete vollständige KI-Titel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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