Fondspolicen können bei Erbschaften und Schenkungen unter bestimmten Voraussetzungen eine vorteilhafte Rolle spielen. Doch viele Kunden kennen diese Möglichkeit nicht. Eine aktuelle Umfrage zeigt erhebliche Wissenslücken und zugleich hohen Beratungsbedarf. Auf die Deutschen kommt in den kommenden Jahren eine große Welle von Vermögensübertragungen zu. Doch beim Thema Erbschaften und Schenkungen fehlt es offenbar vielfach an Wissen über mögliche Gestaltungsmöglichkeiten. Das zeigt eine repräsentative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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