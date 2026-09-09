Vaduz (ots) -Regierungsrat Emanuel Schädler nahm am Montag und Dienstag in Luxemburg am jährlichen Treffen der deutschsprachigen Sozial- und Gesundheitsministerinnen und -minister teil. Im Mittelpunkt standen die Zukunft der Rentensysteme, Prävention und Gesundheitsförderung sowie neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz und Parkinson.Gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern aus Luxemburg, Deutschland, Österreich und der Schweiz diskutierte Schädler die Herausforderungen, die sich insbesondere aus der demografischen Entwicklung ergeben. Er brachte den Teilnehmenden gleichzeitig das gut durchdachte Rentensystem sowie die geplanten Reformen in Liechtemstein näher.Ein Schwerpunkt lag auf der Prävention. "Prävention ist eine langfristige Investition in Lebensqualität, gesellschaftliche Teilhabe und eine leistungsfähige Gesellschaft", betonte Schädler.Auch neurodegenerative Erkrankungen gewinnen an Bedeutung. Liechtenstein arbeitet derzeit an der Aktualisierung seiner Demenzstrategie. Neben Prävention und Früherkennung stehen dabei die Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie verlässliche Versorgungsstrukturen im Fokus. Dabei hob Schädler besonders das zivilgesellschaftliche Engagement in Liechtenstein hervor.Zum Abschluss unterzeichneten die Vertreterinnen und Vertreter der fünf Staaten eine gemeinsame Erklärung zur Weiterentwicklung der Gesundheits- und Sozialversicherungssysteme und zur Vertiefung des fachlichen Austauschs.Im Rahmenprogramm besuchten die Ministerinnen und Minister das Strahlentherapiezentrum François Baclesse in Esch, wo ihnen die jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich nähergebracht wurden.Nächstes Sozial- und Gesundheitsquintett in LiechtensteinDas Format gastiert jährlich in einem der fünf Länder. 2027 ist Liechtenstein mit der Ausrichtung an der Reihe.Fotos stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael Winkler, GeneralsekretärT +423 236 60 94michael.winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942141