FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PREDICTIVE DISCOVERY LTD. 494 AU000000PDI8
AB/FROM ONWARDS 09.09.2026 10:22 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PREDICTIVE DISCOVERY LTD. 494 AU000000PDI8
AB/FROM ONWARDS 09.09.2026 10:22 CET
© 2026 Xetra Newsboard