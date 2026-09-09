München (ots) -- Komplettlösungen vom Einsteiger-Set bis zum System mit Batteriespeicher- Beratung und Support von Team in Niedersachsen- ADAC Mitglieder erhalten mindestens zehn Prozent Preisvorteil(ADAC SE) Der ADAC erweitert sein Solarangebot um Balkonkraftwerke. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner kleines kraftwerk aus Achim in Niedersachsen bietet der ADAC ab sofort steckerfertige Solaranlagen für Balkon, Terrasse, Garage und Carport an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die eigenen Solarstrom nutzen möchten, aber keine klassische Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren können oder wollen. ADAC Mitglieder erhalten beim Kauf einen Preisvorteil von mindestens zehn Prozent."Mit der Kooperation mit kleines kraftwerk erweitern wir unser Angebot um eine alltagstaugliche Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen. ADAC Mitglieder profitieren nicht nur von einem attraktiven Preisvorteil, sondern erhalten mit den Komplettlösungen unseres Partners einen einfachen und verlässlichen Einstieg. Beratung und Support wird durch mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Niedersachsen sichergestellt", sagt Markus Groiß, Geschäftsführer ADAC Autovermietung und ADAC Finanzdienste. "Das passt zu unserem Anspruch, den Einstieg in die eigene Solarstromerzeugung für möglichst viele Menschen einfach möglich zu machen - unabhängig davon, ob ein eigenes Dach zur Verfügung steht," so Groiß weiter."Dass der ADAC mit kleines kraftwerk zusammenarbeitet, ist für uns ein starkes Signal. Die Partnerschaft zeigt, dass Balkonkraftwerke längst im Alltag vieler Menschen angekommen sind und zunehmend als unkomplizierter Einstieg in die eigene Stromerzeugung wahrgenommen werden", erklärt Markus Struck, Geschäftsführer und Mitgründer von kleines kraftwerk. "Wir freuen uns sehr, ADAC Mitgliedern ab sofort einen konkreten Preisvorteil auf unsere Balkonkraftwerke anbieten zu können. Damit wird der Einstieg in die eigene Stromerzeugung für noch mehr Menschen greifbar", ergänzt Sebastian Hirt, Co-Founder von kleines kraftwerk.Solarstrom für mehr MenschenBalkonkraftwerke haben sich vom Nischenprodukt zu einer verbreiteten Einstiegslösung für die eigene Stromerzeugung entwickelt. Allein im Jahr 2025 wurden rund 430.000 steckerfertige Solaranlagen im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur neu registriert. Im Unterschied zu klassischen Dachanlagen lassen sich viele Systeme mit überschaubarem baulichem Aufwand installieren. Sie können damit insbesondere für Haushalte ohne eigenes Hausdach eine geeignete Option sein.ProduktangebotDas Angebot reicht vom steckerfertigen Einsteiger-Set mit rund 1.000 Wp Modulleistung über ein flexibles Modul-Set für Sonderflächen bis hin zu einem System mit rund 2.000 Wp Modulleistung und Batteriespeicher. Abhängig von den baulichen Gegebenheiten können die Lösungen an Balkon, Terrasse, Garage oder Carport montiert werden. Die Systeme sind als aufeinander abgestimmte Komplettlösungen konzipiert. Die Halterungen werden in Deutschland gefertigt und sind statisch geprüft. Hier geht es zu unseren Balkonkraftwerk Angeboten (https://www.adac.de/rund-ums-haus/energie/balkonkraftwerk/).Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Über kleines kraftwerkDie Kleines Kraftwerk DE GmbH mit Sitz in Achim (Niedersachsen) entwickelt und vertreibt Balkonkraftwerke, Stromspeicher und Montagesysteme für private Haushalte. Gegründet 2022 von Markus Struck und Sebastian Hirt, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 100 Mitarbeitende an den Standorten Achim, Berlin und im Logistikzentrum Elsdorf bei Zeven. Seit 2024 kooperiert kleines kraftwerk zudem strategisch mit dem Speicherhersteller Anker SOLIX.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationTobias Schindler089/ 76 76 4513Tobias.Schindler@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6348517