Nürnberg (ots) -- Unter 30-Jährige kommen überdurchschnittlich häufig Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich nach- 75 Prozent aller Bundesbürgerinnen und -bürger haben bereits eine Finanzierung genutztJunge Menschen unter 30 Jahren planen in den kommenden 12 Monaten deutlich mehr Ausgaben als der Bundesdurchschnitt. Dabei halten 33 Prozent von ihnen Rechnungskauf, Ratenkredite und andere Finanzierungsformen für selbstverständlich. Im Vergleich zum Herbst 2025 ist das ein Anstieg um 12 Prozentpunkte. Insgesamt haben drei Viertel der Deutschen bereits Käufe finanziert. Mit zunehmendem Alter ändert sich jedoch ihre Einstellung dazu: Rund 60 Prozent der über 30-Jährigen nutzen Finanzierungen nur noch in Ausnahmefällen. Das sind Ergebnisse des repräsentativen TeamBank-Liquiditätsbarometers, für das über 3.000 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt wurden.Den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten, bleibt eine HerausforderungIn Geldangelegenheiten fühlen sich junge Menschen überdurchschnittlich sicher: 48 Prozent bewerten ihre Finanzkenntnisse als mindestens gut. Bei den Älteren ist der Anteil deutlich geringer. Mit der zunehmenden Selbstverständlichkeit von Finanzierungen steigen jedoch auch die Herausforderungen im Umgang damit. So geben 23 Prozent der unter 30-jährigen an, einer Zahlungsverpflichtung bereits einmal nicht pünktlich nachgekommen zu sein - im Herbst 2025 waren es noch 14 Prozent. 29 Prozent in dieser Altersgruppe berichten zudem, bei mehreren gleichzeitig laufenden Finanzierungen den Überblick zu verlieren."Finanzierungen gehören für viele junge Menschen zum Alltag. Entscheidend ist dabei ein bewusster Umgang mit der eigenen Liquidität, unterstützt durch passende Produktlösungen", erklärt Christian Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.Unwohl mit Finanzierungen fühlen sich dagegen nur 47 Prozent der Jüngeren, bei den Älteren sind es 56 Prozent.Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013 Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im April 2026 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.073 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.Pressekontakt:Marc-Olivier WeberT +49 (0) 911/ 53 90 - 12 45F +49 (0) 911/ 53 90 - 10 38E: presse@teambank.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21886/6348515