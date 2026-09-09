Hamburg/Baar (ots) -Der ZEIT CAMPUS Mental Health Ratgeber erscheint heute, am 9. September, erstmals in der Schweiz. Das 164-seitige Magazin bietet jungen Erwachsenen, insbesondere Studierenden, Orientierung für ihre mentale Gesundheit. Es geht u. a. um den Umgang mit Herausforderungen und Krisen, um Strategien gegen Unistress und Prüfungsangst sowie um Tools, die helfen, achtsamer zu leben und gesund zu bleiben.Der Ratgeber erscheint auf Deutsch und Französisch mit Protagonistinnen und Protagonisten aus verschiedenen Schweizer Kantonen.Kostenlose Verteilung von 90'000 ExemplarenDer ZEIT CAMPUS Mental Health Ratgeber ist mit Unterstützung der Beisheim Stiftung Schweiz kostenlos erhältlich - als gedrucktes Exemplar oder E-Paper, zu bestellen unter www.ratgebermentalhealth.ch bzw. www.guide-sante-mentale.ch. Die Gesamtauflage von 90'000 Exemplaren (davon 60'000 auf Deutsch und 30'000 auf Französisch) wird an Universitäten und Hochschulen, über öffentliche Einrichtungen, Gesundheits- und Jugendnetzwerke sowie über Bildungsverbände verbreitet.Der Ratgeber ist in Kooperation mit der Beisheim Stiftung entstanden, bei vollständiger redaktioneller Unabhängigkeit von ZEIT CAMPUS. Für die journalistische und gestalterische Umsetzung zeichnet die Redaktion unter der Leitung von Chefredaktor Christoph Farkas verantwortlich. Fachlich begleitet wurde die Entwicklung durch einen Beirat mit Expertise aus Medizin, Gesundheitswesen und Forschung sowie aus Organisationen, die sich für die mentale Gesundheit junger Menschen in der Schweiz engagieren, ausserdem durch die Redaktion von ZEIT:SCHWEIZ.Thomas Först, Geschäftsführer der Beisheim Stiftung Schweiz: "Mentale Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass junge Menschen ihren Weg eigenständig gestalten und ihre Potenziale entfalten können. Als Stiftung möchten wir dazu beitragen, dass sie das Wissen, die Orientierung und die Ressourcen erhalten, die sie für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben brauchen. Der ZEIT CAMPUS Mental Health Ratgeber setzt genau dort an: Er vermittelt fundiertes Wissen verständlich und lebensnah und bietet konkrete Orientierung für die Herausforderungen des Studien- und Lebensalltags. Nach dem erfolgreichen Launch in Deutschland freuen wir uns, den Ratgeber nun auch Schweizer Studierenden in einer Schweizer Ausgabe kostenlos zur Verfügung zu stellen."Fortführung eines ausgezeichneten FormatsDer Schweizer ZEIT CAMPUS Mental Health Ratgeber knüpft an die deutsche Ausgabe an, die im Januar 2024 erstmals in Kooperation mit der Beisheim Stiftung Deutschland erschienen ist. Vom deutschen Ratgeber wurden inzwischen insgesamt über eine halbe Million gedruckte Exemplare verbreitet. Er gewann beim European Magazine Award 2025 fünf Preise, unter anderem in den Kategorien Design und Storytelling. Er ist das einzige Medium, das die Anerkennung "Special Recognition of the Year" erhalten hat.ZUR BEISHEIM STIFTUNG SCHWEIZ:Die Beisheim Stiftung setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch seine Potenziale entfalten und eine aktive Rolle in der Gemeinschaft wahrnehmen kann. Um dies zu erreichen, fördert sie Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport. Im Förderbereich Mentale Gesundheit engagiert sich die Stiftung gemeinsam mit Partnerorganisationen dafür, die mentale Gesundheit von Menschen über alle Lebensphasen hinweg zu stärken - von Prävention, Sensibilisierung und Früherkennung über die Stärkung eigener Ressourcen und Gesundheitskompetenzen bis zur Förderung unterstützender Umfelder.Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation (E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/6348538