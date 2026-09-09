Wir haben am Investorentag von Blue Cap in München teilgenommen, der einen tieferen Einblick in die Investitionsstrategie der Gruppe bot und, was besonders wichtig ist, direkten Zugang zu den Managementteams ihrer Portfoliounternehmen gewährte. Obwohl die Veranstaltung keine Änderungen an unseren Schätzungen auslöste, verstärkte sie unser Verständnis des Buy, Transform & Sell-Modells von Blue Cap sowie der einzelnen Wertschöpfungshebel im Portfolio. Die zentrale Botschaft ist unserer Ansicht nach, dass Blue Cap zunehmend als aktiver Transformationsinvestor und nicht als passive Beteiligungsgesellschaft für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wahrgenommen werden sollte. Nach mehreren erfolgreichen Exits, insbesondere con-pearl, markiert die Akquisition von Janoschka den Beginn eines neuen Investitionszyklus. Gleichzeitig bietet das bestehende Portfolio eine breite Palette an operativen Selbsthilfemaßnahmen, die von Preis- und Effizienzverbesserungen bis hin zu Digitalisierung, Internationalisierung und technologiegetriebenem Geschäftsmodell-Entwicklung reichen. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag
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