Gestern hat das Update der Europäischen Kommission zur IF26 Hydrogen Auction einen konstruktiveren Ton in die europäische Wasserstoffdebatte gebracht. Das Fördervolumen von bis zu EUR 500m ist zwar nicht neu, doch der vorgeschlagene Rahmen wird zunehmend pragmatischer. Die Unterstützung soll sowohl erneuerbaren RFNBO-Wasserstoff als auch durch Elektrolyse erzeugten kohlenstoffarmen Wasserstoff umfassen und zugleich die administrativen Hürden senken. Das ist relevant, denn das eigentliche Problem des Sektors ist inzwischen nicht mehr ein Mangel an Projekten, sondern die Herausforderung, diese über die FEED-Phase hinauszubringen und in verbindliche Elektrolyseur-Bestellungen zu überführen. Für tk nucera könnte jede Verbesserung bei dieser Umwandlung von Projekten in konkrete Aufträge von Bedeutung sein. Die starke Bilanz, die solide Netto-Cash-Position und die nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Elektrolyseprojekten im großen Maßstab bieten dem Unternehmen eine gute Ausgangsposition, um zu skalieren, sobald die Nachfrage zurückkehrt, und potenziell gestärkt aus dem aktuellen Abschwung hervorzugehen. Wir behalten unser BUY-Rating und das EUR 15.00 PT bei. Am 15. September wird tk nucera auf unserer Online-Konferenz "Future of Energy" einen Vortrag halten, um die Faktoren zu beleuchten, die die nächste Phase des Energiemarktes prägen werden. Hier können Sie sich kostenlos registrieren: https://research-hub.de/conference/the-future-of-energy Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa





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