OpenAIs KI-Agenten sollen eines der großen Mathematikprobleme gelöst haben. Allerdings kommt die Ankündigung mit einem großen Haken. Es gibt Anschuldigungen, dass OpenAI nicht ohne externen Antrieb auf die Lösung hingearbeitet hat. Im Jahr 2000 wurde vom Clay Mathematics Institute eine Liste der sogenannten Millennium-Probleme herausgegeben. Auf der Liste befanden sich insgesamt sieben mathematische Probleme, die Expert:innen seit Jahrzehnten beschäftigen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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