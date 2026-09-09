BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetSuper, eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die sich auf die Entwicklung intelligenter Produkte zur Verbesserung der täglichen Haustierpflege konzentriert, feierte auf der IFA 2026 ihr Debüt. Mit einem vernetzten Portfolio intelligenter Haustierprodukte und der Vision eines zunehmend KI-gestützten Smart-Pet-Ökosystems zeigte PetSuper, wie intelligente Hardware, IoT-Konnektivität, im Alltag erfasste Daten und PetSuperAi zusammenspielen können, um eine vernetzte und fundierte Haustierpflege zu ermöglichen.

An den fünf Messetagen stand PetSuper im Austausch mit Einzelhändlern, Distributoren und Technologieexperten aus ganz Europa. Die Präsentationen von PetSuperAi, LitterGo, ViGo, DryGo, FeedView und HydriGo stießen auf großes Interesse und boten Anlass für zahlreiche Gespräche über Marktentwicklung, Geschäftspotenziale, Branchentrends, Produktinnovationen und die Positionierung der Marke.

Für moderne Haustierbesitzer besteht täglich die Herausforderung, einen geschäftigen Lebensstil mit der verantwortungsvollen Versorgung ihrer Haustiere zu verbinden. Gerade bei Routinen wie Füttern und Wasserversorgung, Fellpflege oder der Katzenstreu-Entsorgung entsteht dabei schnell zusätzlicher Aufwand. PetSuper setzt deshalb nicht auf einzelne, voneinander unabhängige Geräte, sondern auf ein ganzheitliches Technologie-Ökosystem. Durch die Verbindung intelligenter Hardware, vernetzter Anwendungen und der PetSuperAi-Plattform führt die Marke alltägliche Pflegeroutinen in einem integrierten digitalen System zusammen.

"Die IFA 2026 war für uns eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere Vision mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen", sagte Brian Hu, CEO und Mitgründer von PetSuper. "PetSuper geht über einzelne Geräte hinaus und verfolgt einen ganzheitlicheren, vernetzten Ansatz für die tägliche Haustierpflege. Indem wir Informationen aus den Bereichen Fütterung, Flüssigkeitsversorgung, Katzenklo-Hygiene, Fellpflege und Verhalten zusammenführen, möchten wir Tierhaltern ein besseres Verständnis für die Routinen ihrer Haustiere ermöglichen und sie dabei unterstützen, die tägliche Pflege fundierter und gezielter zu gestalten."

Am Messestand konnten Besucher selbst erleben, wie LitterGo, DryGo, FeedView, HydriGo und ViGo die Katzenstreu-Entsorgung, die Fellpflege, das Füttern und die Wasserversorgung sowie die Beobachtung alltäglicher Verhaltensweisen unterstützen. PetSuperAi steht dabei für die langfristige Ausrichtung der Marke: Informationen aus unterschiedlichen Bereichen der Haustierpflege miteinander zu verknüpfen, damit Tierhalter die täglichen Routinen ihrer Haustiere besser verstehen und die Pflege noch fundierter gestalten können.

Die Erkenntnisse und das Feedback zu automatisierter Katzenstreu-Entsorgung, zuverlässiger Fütterung, flexibler Flüssigkeitsversorgung und KI-gestützter Beobachtung alltäglicher Routinen werden in die weitere Produktentwicklung und die internationale Expansion von PetSuper einfließen. Nach der IFA will PetSuper den Dialog mit potenziellen Partnern aus Einzelhandel, Distribution und Vertrieb in Europa sowie weiteren strategisch wichtigen Märkten weiter ausbauen.

Über PetSuper

PetSuper ist eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die sich auf die Entwicklung intelligenter Produkte zur Verbesserung der Haustierpflege konzentriert. Mithilfe vernetzter Geräte und PetSuperAi untersucht die Marke, wie Alltagsdaten und KI-gestützte Erkenntnisse Tierhaltern helfen können, Routinen zu verstehen, Muster zu beobachten und Veränderungen im Wohlbefinden ihrer Haustiere zu erkennen.

Medienkontakt

Jay Qong, Global Business Development Manager

jay@petsupergroup.com

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