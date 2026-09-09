Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ungelöste Nahost-Konflikt und die anhaltend hohen sowie teilweise weiter steigenden Energiepreise halten die Finanzmärkte in Atem, so die Analysten der Helaba.Die Renditen würden im Trend steigen, was angesichts der zunehmenden Neuverschuldung in Deutschland (geplant seien mehr als 200 Mrd. EUR im nächsten Jahr) kritisch zu bewerten sei. Auch die Anleger am Aktienmarkt würden derzeit Vorsicht walten lassen, während der Euro seine Konsolidierung gegenüber dem US-Dollar fortsetze. Heute stünden keine wichtigen Konjunktur- oder Inflationsdaten zur Veröffentlichung an. Für Spannung sorge die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank, deren Zinsentscheidung allerdings erst morgen um 14:15 Uhr bekannt gegeben werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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