Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen oder Ereignisse auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Erst morgen werde es mit der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank interessant. Marktteilnehmer würden fest mit einer Leitzinserhöhung rechnen. Auch die Analysten würden von einer Anhebung um 25 Basispunkte ausgehen, da sich in letzter Zeit viele EZB-Vertreter in diese Richtung geäußert hätten. Es werde befürchtet, dass die Inflation bei dem aktuellen Leitzinsniveau nicht auf das angestrebte Ziel zurückkehren werde. Zudem ziehe sich der Konflikt im Nahen Osten hin, was hohe Energiepreise zur Folge habe. Die solide Wirtschaftslage in der Eurozone berge ebenfalls ein gewisses Aufwärtsrisiko für die Inflation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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