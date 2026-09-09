London (www.fondscheck.de) - Jupiter Asset Management stärkt seinen Bereich britischer Small-Cap-Aktien:, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:George Ensor und Mayan Uthayakumar wechseln von River Global - kürzlich von Liontrust übernommen - zum britischen Asset Manager. Damit setzt Jupiter seine Strategie fort, gezielt renommierte Investmenttalente zu rekrutieren, um erstklassige Anlageergebnisse für seine Kunden zu erzielen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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