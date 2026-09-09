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Yutong bringt den Premium-Reisebus T14 in Europa auf den Markt



09.09.2026 / 10:45 CET/CEST

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Das neue Modell vereint Komfort, Wirtschaftlichkeit, intelligente Funktionen und starke Leistung, um das Reiseerlebnis auf Langstrecken zu verbessern und die Produktpalette der T-Serie zu erweitern ZHENGZHOU, China, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Yutong hat den T14 auf den Markt gebracht, einen für den europäischen Markt entwickelten Premium-Reisebus. Das neue dieselbetriebene Modell bietet Verbesserungen in den Bereichen Fahrgastkomfort, Wirtschaftlichkeit, intelligente Systeme und Antriebsleistung. Es ist speziell auf die Anforderungen des Fernverkehrs zugeschnitten und erweitert gleichzeitig die Produktpalette der Yutong T-Serie, um europäischen Kunden ein umfassenderes Angebot an Produkten und Lösungen zu bieten. Der T14 verbindet passagierorientierte Komfortmerkmale und ein aerodynamisches Design mit einer intelligenten Fahrerkabine sowie fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen - alles auf der Grundlage eines DAF-Motors, einer ZF-Luftfederung und eines Bosch-Lenksystems. Das Ergebnis ist eine ausgewogene Balance zwischen Fahrkomfort, Betriebseffizienz, Fahrkomfort und den Leistungsanforderungen verschiedener Einsatzszenarien. Mehr Komfort: Verbesserung des Fahrkomforts auf Langstrecken Der T14 verfügt über eine intelligente Zweizonen-Klimaanlage mit unabhängig voneinander regelbaren Temperaturen für den Fahrer- und den Fahrgastraum. Mit einer Kühlleistung von 36.000 kcal und einer Heizleistung von 38.000 kcal sorgt das System sowohl bei eisigen als auch bei sengenden Temperaturen für ein gleichbleibend angenehmes Raumklima. Die Materialien im Innenraum wurden durch umweltfreundliche, geruchsarme Varianten aufgewertet, wodurch ein Geruchswert von höchstens 2,5 bei 40 °C und höchstens 3,0 bei 80 °C erreicht wird. In Kombination mit einem Frischluftbelüftungssystem bleibt die Atmosphäre im Fahrgastraum während jeder Fahrt frisch und sauber. Ergonomisch geformte Sitze bieten verbesserten Halt und passen sich der Körperform an, um Ermüdungserscheinungen auf langen Fahrten zu reduzieren. Die ZF-Luftfederung und ein Automatikgetriebe filtern Straßenvibrationen effektiv heraus und eliminieren Schaltstöße, was den Fahrkomfort weiter verbessert. Zudem sorgen 26 Premium-Lautsprecher und ein 22-Zoll-HD-Display in der Mitte der Frontkonsole für ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis, während Annehmlichkeiten wie ein Kühlschrank, eine Toilette, ein Wasserspender und Ladeanschlüsse den praktischen Anforderungen von Fernreisen gerecht werden. Wirtschaftlicher: Senkung der Betriebskosten Was die Wirtschaftlichkeit betrifft, verfügt der T14 über ein ECAS-System, das die Karosseriehöhe automatisch an die Fahrgeschwindigkeit anpasst. In Kombination mit elektronischen Rückspiegeln und einem stromlinienförmigen Frontwanddesign wird der Luftwiderstandsbeiwert um 20 % reduziert. Darauf aufbauend optimieren das intelligente Kraftstoffsparsystem BlueCore und elektrische Lüfter den Energieverbrauch weiter und sorgen für eine Kraftstoffersparnis von 2 % bis 3 %. Intelligenter: Vereinfachung der Fahrerbedienung Der Fahrerbereich des T14 verfügt über das intelligente Cockpit-System von Yutong, das mit einem 10,25-Zoll-Instrumentendisplay und einem 12,8-Zoll-Smart-Zentralsteuerungsbildschirm ausgestattet ist. Das System unterstützt eine 1080P-HD-Überwachung des gesamten Fahrzeugs, eine 360-Grad-Panoramaansicht, die Steuerung der Ambientebeleuchtung, die Anbindung von Mobiltelefonen mit Bildschirmspiegelung sowie USB-Anschlüsse. Es ermöglicht 20 % mehr Funktionen bei einer Reduzierung der physischen Schalter um 60 % und vereinfacht so die Bedienung für den Fahrer. Das Fahrzeug ist zudem mit einer Reihe intelligenter Fahrerassistenzsysteme ausgestattet, darunter ACC, LDWS, AEBS und ASR, die technologiegestützte Unterstützung für einen sicheren Fahrzeugbetrieb bieten. Leistungsstärker: Anpassung an vielfältige Einsatzszenarien Der T14 wird von einem Motor der DAF MX-13-Serie mit einer Nennleistung von 350 kW und einem Nenndrehmoment von 2.500 N•m angetrieben, der eine robuste Leistung liefert. Ein Bosch-Lenksystem mit einem Mindestwendekreis von nicht mehr als 21 Metern sorgt für agile Manövrierfähigkeit, sodass das Fahrzeug das abwechslungsreiche Gelände europäischer Straßen - von Bergpässen bis hin zu Küstenstraßen - bewältigen und Einsatzszenarien vom grenzüberschreitenden Fernpersonenverkehr bis hin zum Premium-Tourismus abdecken kann. Erweiterung der T-Serie Durch umfassende Verbesserungen in den Bereichen Komfort, Wirtschaftlichkeit, intelligente Systeme und Antriebsleistung bereichert der T14 die Produktpalette der Yutong T-Serie weiter und bietet europäischen Kunden eine breitere Auswahl an Produktoptionen und Lösungen. Weitere Informationen zum Yutong T14 und zur T-Serie finden Sie unter https://en.yutong.com/products/T14Left.shtml . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-bringt-den-premium-reisebus-t14-in-europa-auf-den-markt-302873529.html



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