Mainz (ots) -
Woche 39/26
Donnerstag, 24.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.45 Raubbau auf den Philippinen
USA 2024
"Terra X Harald Lesch: Der Wald - Wunderwelt im Wandel" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6348556
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