Berlin (ots) -Schule Global, die Initiative für interkulturelle Bildung und internationalen Austausch, feiert einen besonderen Meilenstein. Mit der Humboldt-Realschule Bönen wurde die 100. Bildungseinrichtung in das Netzwerk aufgenommen.Globale Perspektiven im Schulalltag stärkenGanz im Sinne der Namensgeber steht die Humboldt-Realschule für diversitätsbewusste Lernkultur und pflegt seit 2018 eine Schulpartnerschaft mit Indonesien. Seit der ersten Begegnungsreise 2022 haben sich die Beziehungen deutlich intensiviert.Mit der Teilnahme an Schule Global möchte die Humboldt-Realschule globale Bildung künftig stärker in Unterricht und Schulleben integrieren. Geplant ist unter anderem die Weiterentwicklung der Indonesien-Partnerschaft. Aber auch bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Austauschbegegnungen will die Schule von Schule Global profitieren.Stefanie Schulz, koordinierende Lehrkraft für Schule Global, sagt dazu: "Es ist eine große Freude für uns, dass wir als hundertste Schule mit dem Siegel ausgezeichnet werden. Dies ist eine besondere Wertschätzung unserer bisherigen Arbeit und zugleich eine schöne Motivation, unseren internationalen und interkulturellen Schwerpunkt weiterzuentwickeln."Drei Jahre Unterstützung für interkulturelle BildungSchule Global ist eine Initiative des Arbeitskreises gemeinnütziger Jugendaustausch (AJA), gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ). Sie unterstützt alle Schulformen kostenlos dabei, interkulturelle Bildung und internationalen Austausch zu stärken.Ein wesentliches Element dabei ist das Coaching: Jede teilnehmende Schule setzt sich drei Ziele, die sie in einem Zeitraum von drei Jahren erreichen will und erhält einen Coach, der sie bei der Umsetzung unterstützt. Zusätzlich gehören Fortbildungen, Workshops, Unterrichtsmaterialien und ein bundesweites Netzwerk zum Angebot.Mit der Aufnahme der Humboldt-Realschule umfasst das Netzwerk von Schule Global nun 100 Schulen bundesweit - ein Meilenstein, der die wachsende Bedeutung globaler und interkultureller Bildung unterstreicht. Eine Aufnahme weiterer Schulen ist jederzeit möglich.Pressekontakt:AJA Arbeitskreis gemeinnütziger JugendaustauschAnne v. Fircks+49 / (0)30 / 33 30 98 75anne.v.fircks@aja-org.deOriginal-Content von: AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181684/6348561