Airbus hat seine 20 Jahres Prognose für die Flugzeugnachfrage in China aufgrund des Ausbaus des Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes um rund 470 Flugzeuge reduziert. Laut einer akademischen Studie aus dem Jahr 2023 könnte der Hochgeschwindigkeitsverkehr die Annahmen zum inländischen Flugverkehr weiter belasten. Für unsere Schätzungen ist der Effekt angesichts des rund neun Jahre umfassenden Auftragsbestands von Airbus und der weiterhin starken globalen Nachfrage jedoch unwesentlich. COMAC sehen wir als das relevantere strukturelle Risiko, insbesondere ab Mitte der 2030er Jahre, wenn sich Zertifizierung, Produktionskapazitäten und heimische Triebwerkskompetenzen verbessern. Kurzfristig wird der Investment Case jedoch von den Auslieferungen und nicht von langfristigen Nachfrageprognosen bestimmt. Q3 entwickelt sich bislang relativ schwach (mwb Schätzung), wir erwarten jedoch ein starkes Q4. Pratt & Whitney bleibt dabei der wichtigste Engpass. Mögliche Verzögerungen bei den Auslieferungen dürften den Wert überwiegend nach 2027 verschieben, statt ihn zu vernichten. KAUFEN, Kursziel EUR 227. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
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