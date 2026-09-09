Neunkirchen (Siegerland) (ots) -Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist verzeichnet der Ehrenamtspreis "MeinVerein des Jahres 2026" eine außergewöhnlich starke Resonanz: Knapp 4.000 Vereine haben ihre Bewerbung bereits eingereicht. Für den Projekt-Award wurden mehr als 1.500 Projekte angemeldet - und damit fast dreimal so viele wie noch 2025.Die große Zahl der Einreichungen zeigt nicht nur die hohe Aufmerksamkeit für den Wettbewerb, sondern vor allem die enorme Vielfalt und Kraft des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland. Ob soziale Projekte, Bildungsangebote, Umweltinitiativen, Sport, Kultur oder neue Formen des gesellschaftlichen Miteinanders: Hinter jeder Bewerbung stehen Menschen, die Zeit, Erfahrung und Energie investieren, um vor Ort etwas zu bewegen."Wir haben mit einer starken Resonanz gerechnet - aber diese Vielfalt und die enorme Zahl an Projekten haben uns wirklich beeindruckt. Hinter jeder Bewerbung stehen Menschen, die ihre Freizeit investieren, Verantwortung übernehmen und ganz konkret etwas für andere bewegen. Dieses Engagement lässt sich nicht einfach in Euro messen. Für unsere Gesellschaft ist es unbezahlbar. Umso mehr freut es mich, dass wir mit MeinVerein des Jahres einen Beitrag dazu leisten können, diese Arbeit sichtbar zu machen und ausgewählte Vereine auch finanziell zu unterstützen", sagt Nora Hiesch, verantwortlich für WISO MeinVerein bei Buhl.Ehrenamt schafft Wert, der sich kaum beziffern lässtDer tatsächliche Wert ehrenamtlicher Arbeit lässt sich nur schwer in Euro ausdrücken. Zu unterschiedlich sind Tätigkeiten, Einsatzzeiten und Verantwortungsbereiche. Klar ist jedoch: Ohne den täglichen Einsatz von Engagierten wären viele Angebote in Gemeinden, Städten und Nachbarschaften nicht denkbar.Gerade diese Leistung sichtbar zu machen, ist ein zentrales Ziel von MeinVerein des Jahres. Gleichzeitig sollen die Preisgelder Vereinen neue Möglichkeiten eröffnen - für Projekte, Anschaffungen, neue Angebote und konkrete Entlastung im Vereinsalltag.Auf die Gewinnervereine warten Geldpreise im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro, mit bis zu 10.000 Euro pro Verein. Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden Vereinen, die nicht zu den Hauptpreisträgern gehören, fünfmal 500 Euro verlost.Letzte Chance: Bewerbung noch bis 10. SeptemberVereine können ihre Bewerbung noch bis einschließlich 10. September 2026 einreichen.Wer sein Engagement, ein besonderes Projekt oder die Arbeit des eigenen Vereins sichtbar machen möchte, hat damit nur noch kurze Zeit, am Wettbewerb teilzunehmen.Weitere Informationen und Bewerbung unter:www.meinverein.de/mvdjÜber WISO MeinVereinWISO MeinVerein unterstützt Vereine bei der Digitalisierung ihrer täglichen Vereinsarbeit. Die Software bündelt zentrale Aufgaben wie Mitgliederverwaltung, Finanzen, Kommunikation und Organisation und hilft damit, administrative Prozesse zu vereinfachen und mehr Zeit für das eigentliche Vereinsleben zu schaffen. Neben der Software unterstützt WISO MeinVerein Vereine in ganz Deutschland kostenlos und praxisnah mit dem MeinVerein Magazin sowie dem jährlichen Ehrenamtspreis MeinVerein des Jahres.Pressekontakt:Nora HieschE-Mail: presse@meinverein.deWeb: www.meinverein.de/mvdjOriginal-Content von: WISO MeinVerein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181035/6348588