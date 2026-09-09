Marktexperten rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause die Leitzinsen erhöhen wird. Im Mittelpunkt dürfte dabei die Inflationsbekämpfung stehen. Wie sich indes die Bauzinsen zuletzt entwickelt haben, zeigen aktuelle Daten von Dr. Klein. In dieser Woche entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause wie es mit den Leitzinsen weitergeht. Marktexperten gehen davon aus, dass die Währungshüter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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