DAX Prognose für Mittwoch, 09.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.937 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich hat der Index nachgegeben. Der Abgabedruck hat sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter verstärkt. Der Index konnte erst im Bereich der 25.800 Punkte die Laufrichtung ändern. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der DAX wieder über die 26.000 Punkte-Marke schieben und damit die Tagesverluste ausgleichen. Es konnte gestern ein kleiner Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich gaben die Notierungen deutlich nach. Der DAX ging bei 26.865 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Chartbild dominiert: Sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart deutet die technische Analyse auf ein bärisches Setup hin, da der DAX unter zentralen Durchschnittslinien (SMA20 - SMA50) notiert.

Sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart deutet die technische Analyse auf ein hin, da der DAX unter zentralen Durchschnittslinien (SMA20 - SMA50) notiert. Kritische Key-Levels für heute: Die Marke bei 25.890 Punkten dient als Pivot-Punkt. Hält diese Unterstützung nicht, drohen weitere Rücksetzer in Richtung 25.643 bis 25.560 Punkte .

Die Marke bei dient als Pivot-Punkt. Hält diese Unterstützung nicht, drohen weitere Rücksetzer in Richtung bis . Marktstimmung im "Fear"-Bereich: Der CNN Fear - Greed Index liegt aktuell bei 41 Punkten (Angst), was die derzeitige Verunsicherung der internationalen Anleger widerspiegelt.

Wie stellt sich die Situation beim DAX aktuell dar und wie lautet die DAX Prognose für den heutigen Handelstag?

Der Index ist am Dienstagmorgen bei 25.937 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich hat der Markt nachgegeben. Der Abgabedruck hat sich mit Aufnahme des Xetra-Handels weiter verstärkt. Erst im Bereich der 25.800 Punkte konnte der DAX die Laufrichtung ändern.

Im weiteren Handelsverlauf schob sich der DAX wieder über die 26.000-Punkte-Marke und glich damit die Tagesverluste aus, sodass gestern ein kleiner Xetra-Tagesgewinn ausgewiesen wurde. Nachbörslich gaben die Notierungen jedoch deutlich nach. Der DAX ging schließlich bei 26.865 Punkten aus dem Tageshandel.

Gewinner und Verlierer im DAX aktuell (08.09.2026)

Per Xetra-Schluss notierten gestern 22 Aktien im Plus, während 18 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden.

Top-Performer: Die Gewinnerliste führte die Fresenius-Aktie an (+4,40 - gefolgt von Rheinmetall (+2,80 - und Volkswagen VZ (+2,80 %).

Die Gewinnerliste führte die an (+4,40 - gefolgt von (+2,80 - und (+2,80 %). Flop-Performer: Das Ende der Tabelle belegte Infineon (-4,39 - Hannover Rück (-2,98 - und Heidelberg Materials (-2,23 %).

Key Performance Data: DAX Übersicht

Kennzahl 08.09. (Erwartet*) 08.09. (Ist*) 07.09. Range 08.09. Tageshoch (TH) 26.035 26.029 26.076 26.035 Tagestief (TT) 25.803 25.805 25.927 25.803 Xetra-Schluss 26.008 26.006 - - Tagesschluss 26.865 26.001 - - Range (Punkte)* 232 149 - -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Orange: Abweichung - 15 Pkt. zur Prognose - Blau: Abweichung - 25 Pkt. zur Prognose....

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