München (ots) -Media OutReach Newswire - Die Marke für intelligente Arbeitsplatzlösungen Maidesite wurde bei den 2026 Hiiibrand International Brand & Communication Design Awards mit einem Merit Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Expansion der Marke auf dem europäischen Markt. Maidesite wurde 2020 von einem Team mit umfassender Erfahrung in Technik und Ergonomie gegründet und nutzt diese internationale Designauszeichnung, um sein breites Portfolio an elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen zu präsentieren. Die Produkte sind darauf ausgelegt, zuverlässige und gesundheitsorientierte Arbeitsplatzlösungen für unterschiedlichste gewerbliche und private Einsatzbereiche zu bieten. Szenarienorientierte Entwicklung für moderne Arbeits- und Lebenswelten Im Mittelpunkt der Produktentwicklung von Maidesite stehen strukturelle Stabilität, ergonomische Unterstützung und eine auf unterschiedliche Nutzungsszenarien abgestimmte Gestaltung. Das europäische Sortiment umfasst drei Produktserien:- Bauhaus-Serie: Entwickelt für professionelle Studios, Designer und moderne Büroumgebungen. Die Kombination aus kaltgewalztem Stahl und Massivholz sorgt für eine minimalistische, klare Ästhetik und verbindet hohe Stabilität mit funktionaler Ergonomie.- Nordic-Serie: Konzipiert für Homeoffice, Arbeitszimmer und familiäre Wohnbereiche. Natürliche Holztexturen und dezente Farben mit geringer Sättigung ermöglichen eine harmonische Integration in Wohnräume ohne ausgeprägt industriellen Charakter.- Technology-Serie: Entwickelt für digitale Kreative und Gaming-Setups. Die Serie bietet integrierte Ambientebeleuchtung, leicht zugängliche Ladefunktionen für Geräte, mehrere intelligente Höhenspeicher sowie interaktive Bedienelemente für immersive digitale Arbeitsplätze.Europäische Sicherheitsstandards und bewährtes MarktvertrauenAlle höhenverstellbaren Schreibtische von Maidesite sind auf die Einhaltung hoher europäischer Standards ausgelegt und verfügen über ein leises Dual-Motor-Hubsystem, sensible Kollisionsschutzsensoren, programmierbare Speicherfunktionen sowie FSC-zertifizierte, nachhaltige Tischplattenmaterialien. Mit vollständiger CE-Zertifizierung und umfassenden Garantien von 5 bis 10 Jahren legt das Unternehmen besonderen Wert auf langfristige Zuverlässigkeit und eine unkomplizierte Montage. Bis heute hat Maidesite mehr als 250.000 Nutzer auf dem europäischen Markt erreicht und sich durch reaktionsschnellen lokalen Service, gleichbleibend hohe Stabilität und ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis im Premiumsegment ergonomischer Möbel ein hohes Maß an Kundenvertrauen aufgebaut. Verfügbarkeit Kunden und Geschäftspartner können das vollständige Sortiment an elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischem Zubehör von Maidesite über die offiziellen Online-Shops in Deutschland und Großbritannien (https://www.maidesite.co.uk/) sowie über die Amazon-Shops von Maidesite in Deutschland und Großbritannien (https://www.amazon.co.uk/stores/page/0DDEB49F-2D2C-497C-8B7C-66FAD8D69B96) entdecken.Über MaidesiteMaidesite wurde 2020 gegründet und ist eine Marke für intelligente Arbeitsplatzlösungen unter einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der MAIDESITE GLOBAL PTE. LTD. mit Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische und ergonomischer Büroprodukte spezialisiert und betreut mehr als 250.000 Kunden in Europa und Japan. Maidesite schafft flexible Arbeitsumgebungen, in denen Produktivität, Komfort und Design miteinander verbunden werden.Pressekontakt:Maidesite Global Communicationsmedia@maidesite.euOriginal-Content von: Maidesite, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183301/6348625