Berlin (ots) -Neuer KI-Sichtbarkeitsbericht enthüllt Lücken in der KI-Suche. Gelbe Seiten bietet kostenlosen Check, Online-Kurs und Verzeichniseintrag für lokale Profis.- Massive Sichtbarkeitslücke: Laut dem neuen Gelbe Seiten KI-Sichtbarkeitsbericht 2026 bleiben 76,9 Prozent der Unternehmen aus den Google Top-10 in KI-Antworten komplett unsichtbar.- Verzeichnisse als verifizierte Quelle: KI-Assistenten nennen im Schnitt nur 4,8 Betriebe pro Suche. Fast 59 Prozent der genannten Firmen stammen gar nicht aus den Google Top-10, sondern werden über digitale Verzeichnisse und Plattformen von der KI entdeckt.- Ganzheitliche Lösung: Gelbe Seiten liefert kostenlosen KI-Sichtbarkeits-Check, einen kompakten Online-Kurs sowie strukturierte Firmeneinträge für maximale KI-Readiness.Wer heute einen Betrieb für Elektroarbeiten, Heizungsbau oder Steuerberatung sucht, nutzt dafür auch immer häufiger KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity. Für lokale Unternehmen verändert das die Spielregeln der Kundengewinnung: Wer bei Google auf Seite 1 steht, ist noch lange nicht im Empfehlungs-Set der Künstlichen Intelligenz.Wie groß die Lücke zwischen klassischer Suche und KI-Empfehlungen tatsächlich ist, belegt der neue Gelbe Seiten KI-Sichtbarkeitsbericht 2026 (Grundlage: 10.000 Suchen über 10 Branchen hinweg). Die zentrale Erkenntnis: Der Bericht zeigt eine massive Selektion durch KI-Assistenten. Während Google lange Trefferlisten ausgibt, begrenzen Sprachmodelle ihre Auswahl radikal auf durchschnittlich unter fünf Betriebe pro Anfrage. Das führt dazu, dass mehr als drei Viertel der führenden Google-Ergebnisse von der KI ignoriert werden.Gleichzeitig zeigt die Erhebung, dass der Großteil der empfohlenen Betriebe gar nicht aus den Top-10 der Suchmaschinen stammt, sondern KI-Systeme ihre Informationen bevorzugt aus Verzeichnissen, Unternehmenswebsites und Fachplattformen ziehen.Sichtbarkeitsstatus prüfen mit Check von Gelbe SeitenMit dem neuen Check von Gelbe Seiten wird die Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen für Betriebe erstmals transparent. Für die Analyse reichen bereits Firmenname und Standort sowie optional die Angabe der Website. Gelbe Seiten analysiert anschließend die Präsenz des Unternehmens in den führenden KI-Assistenten."Die Spielregeln für lokale Sichtbarkeit haben sich grundlegend verändert. Betriebe müssen trotz geänderter Rahmenbedingungen wissen, ob sie in KI-Assistenten auffindbar sind und wie sie dort den Kunden präsentiert werden.", sagt Christian Baumert, CEO von pdm solutions. "Mit dem Check von Gelbe Seiten schaffen wir nicht nur Transparenz, sondern unterstützen lokale Unternehmen dabei, von KI-Assistenten als passende Empfehlung erkannt zu werden."Kostenlose Analyse ohne RegistrierungDer KI-Sichtbarkeitscheck ist kostenfrei und ohne Registrierung nutzbar. Er richtet sich gezielt an kleine und mittlere Betriebe ohne eigene Marketing- oder SEO-Ressourcen: Mit minimalem Aufwand erhalten Unternehmen einen objektiven Überblick über ihren Ist-Zustand, bestehende Informationslücken und das Abschneiden im lokalen Wettbewerb.Know-how aufbauen und Sichtbarkeit sichernFür den praktischen Wissensaufbau bietet Gelbe Seiten einen 5-Schritte-Leitfaden als kostenlosen Online-Kurs an. Er führt lokale Betriebe ohne Vorwissen durch die Grundlagen der KI-Optimierung und erklärt verständlich, wie Handwerker oder Dienstleister ihre digitale Präsenz so aufbauen, dass KI-Assistenten sie aktiv in ihre Antworten einbinden. Als konkretes Datenfundament zum Aufbau der Sichtbarkeit dient u.a. ein kostenloser Grundeintrag auf gelbeseiten.de. Da KI-Assistenten bevorzugt auf strukturierte Verzeichnisdaten zugreifen, stellt das Firmenprofil sicher, dass zentrale Stammdaten, Öffnungszeiten und Angebote von KI-Crawlern fehlerfrei erfasst und als verifizierte Quelle verarbeitet werden.Der KI-Sichtbarkeits-Check von Gelbe Seiten, der Sichtbarkeitsbericht und der Online-Kurs sind ab sofort verfügbar unter: checks.gelbeseiten.deAlle Ergebnisse des Gelbe Seiten KI-Sichtbarkeitsberichts 2026 sind einsehbar über: checks.gelbeseiten.de/ki-sichtbarkeitsbericht-2026Über pdm solutionspdm solutions ist ein datengetriebenes Berliner Unternehmen sowie strategischer Architekt und technologische Kraft hinter Deutschlands führenden Verzeichnismarken Gelbe Seiten, Das Örtliche und Das Telefonbuch. Das 2009 gegründete Unternehmen entwickelt die digitalen Plattformen dieser Marken mit einem Fokus auf Data Strategy und AI-Readiness zu funktionalen Ökosystemen weiter und schafft so als technologischer Enabler die digitale Infrastruktur für Hunderttausende kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. In aktuellen Forschungsprojekten treibt das Unternehmen zudem Themen wie Physical AI voran, um die Brücke zwischen digitaler Intelligenz und der physischen Welt zu schlagen.Pressekontakt:pdm solutions GmbHDaniel WurlE-Mail: d.wurl@pdm-solutions.comOriginal-Content von: pdm solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181665/6348617