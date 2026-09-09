Lozen (BG) (ots) -
Der bulgarische Lieferant Victoria Nuts Ltd. ruft aktuell das Produkt "Deluxe Erdbeeren in weißer Schokolade, 120g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2027 und den Chargen 12 L160426-1 sowie 13 L160426-1 öffentlich zurück.
Im Rahmen einer Eigenuntersuchung wurde das Pestizid Chlorpyrifos über dem gesetzlichen Grenzwert nachgewiesen. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.
Das betroffene Produkt "Deluxe Erdbeeren in weißer Schokolade, 120g" wurde bei Lidl in Deutschland bundesweit verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Deluxe Erdbeeren in weißer Schokolade, 120g" des Lieferanten Victoria Nuts Ltd. mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2027 und den Chargen 12 L160426-1 sowie 13 L160426-1 betroffen.Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Victoria Nuts Ltd. sowie weitere Produkte der Marke "Deluxe" sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.
Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
Victoria Nuts Ltd. entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Pressekontakt:
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6348612
Der bulgarische Lieferant Victoria Nuts Ltd. ruft aktuell das Produkt "Deluxe Erdbeeren in weißer Schokolade, 120g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2027 und den Chargen 12 L160426-1 sowie 13 L160426-1 öffentlich zurück.
Im Rahmen einer Eigenuntersuchung wurde das Pestizid Chlorpyrifos über dem gesetzlichen Grenzwert nachgewiesen. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.
Das betroffene Produkt "Deluxe Erdbeeren in weißer Schokolade, 120g" wurde bei Lidl in Deutschland bundesweit verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Deluxe Erdbeeren in weißer Schokolade, 120g" des Lieferanten Victoria Nuts Ltd. mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2027 und den Chargen 12 L160426-1 sowie 13 L160426-1 betroffen.Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Victoria Nuts Ltd. sowie weitere Produkte der Marke "Deluxe" sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.
Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
Victoria Nuts Ltd. entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
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