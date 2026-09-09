Köln (ots) -
Nach dem erfolgreichen Start von "Leylaland" eröffnet PENNY seinen zweiten Influencer-Markt. Gemeinsam mit Star-DJ und Musikproduzent David Puentez wurde der PENNY Markt an der Bürgerweide in Hamburg Borgfelde komplett neu gestaltet und in eine einzigartige Einkaufswelt mit Club-Atmosphäre verwandelt.
Zum offiziellen Pre-Opening laden wir Vertreter:innen der Medien herzlich ein.
Pre-Opening "PENNY Pünti"
Datum: Montag, 14. September 2025
Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
Ort: PENNY Markt, Bürgerweide 64-66, 20535 Hamburg
Hinweis: Für Kund:innen öffnet der Markt am Dienstag, 15.09., um 7:00 Uhr
Vor Ort erhalten Journalist:innen die Möglichkeit zu einer exklusiven Markttour und Einblicken in das außergewöhnliche Konzept, das gemeinsam mit David Puentez entwickelt wurde.
Ihre Gesprächspartner vor Ort:
- David Puentez, DJ und Musikproduzent Hinweis: David Puentez wird nur vorab angemeldete und eingereichte Fragen beantworten.
- Daniel Perpeet, Vorsitzender der Geschäftsleitung PENNY Region Nord
- Nils Franzen, Marketing PENNY
- Mustafa Fazli, Marktleiter PENNY Pünti
Das erwartet Sie:
- Exklusive Führung durch den neu gestalteten Influencer-Markt
- Einblicke in Konzeption und Umsetzung des Club-Designs
- Foto- und Interviewmöglichkeiten
- Hintergründe zur Markenkooperation zwischen PENNY und David Puentez
Der rund 600 Quadratmeter große Markt verbindet Club-Elemente wie DJ-Booth, Graffiti-Artworks, eine mobile Espressobar und Festival-Atmosphäre mit dem gewohnten PENNY Sortiment und günstigen Preisen.
Anmeldung, Interviewwunsch mit David Puentez und Rückfragen
Bitte melden Sie sich bis zum 11. September unter dem nachfolgenden Kontakt an.
Wir freuen uns, Sie anlässlich des Termins begrüßen zu können und bitte um kurze Anmeldung unter:
PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.de
Original-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/6348634
Nach dem erfolgreichen Start von "Leylaland" eröffnet PENNY seinen zweiten Influencer-Markt. Gemeinsam mit Star-DJ und Musikproduzent David Puentez wurde der PENNY Markt an der Bürgerweide in Hamburg Borgfelde komplett neu gestaltet und in eine einzigartige Einkaufswelt mit Club-Atmosphäre verwandelt.
Zum offiziellen Pre-Opening laden wir Vertreter:innen der Medien herzlich ein.
Pre-Opening "PENNY Pünti"
Datum: Montag, 14. September 2025
Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
Ort: PENNY Markt, Bürgerweide 64-66, 20535 Hamburg
Hinweis: Für Kund:innen öffnet der Markt am Dienstag, 15.09., um 7:00 Uhr
Vor Ort erhalten Journalist:innen die Möglichkeit zu einer exklusiven Markttour und Einblicken in das außergewöhnliche Konzept, das gemeinsam mit David Puentez entwickelt wurde.
Ihre Gesprächspartner vor Ort:
- David Puentez, DJ und Musikproduzent Hinweis: David Puentez wird nur vorab angemeldete und eingereichte Fragen beantworten.
- Daniel Perpeet, Vorsitzender der Geschäftsleitung PENNY Region Nord
- Nils Franzen, Marketing PENNY
- Mustafa Fazli, Marktleiter PENNY Pünti
Das erwartet Sie:
- Exklusive Führung durch den neu gestalteten Influencer-Markt
- Einblicke in Konzeption und Umsetzung des Club-Designs
- Foto- und Interviewmöglichkeiten
- Hintergründe zur Markenkooperation zwischen PENNY und David Puentez
Der rund 600 Quadratmeter große Markt verbindet Club-Elemente wie DJ-Booth, Graffiti-Artworks, eine mobile Espressobar und Festival-Atmosphäre mit dem gewohnten PENNY Sortiment und günstigen Preisen.
Anmeldung, Interviewwunsch mit David Puentez und Rückfragen
Bitte melden Sie sich bis zum 11. September unter dem nachfolgenden Kontakt an.
Wir freuen uns, Sie anlässlich des Termins begrüßen zu können und bitte um kurze Anmeldung unter:
PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.de
Original-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/6348634
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