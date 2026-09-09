Bremen (ots) -Er zählt zu den prägenden Politikern der alten Bundesrepublik: Björn Engholm. Geboren 1939 in Lübeck, ist er seit mehr als sechs Jahrzehnten Mitglied der SPD und gilt seit jeher als einer ihrer großen Hoffnungsträger. Seine politische Laufbahn führt ihn vom Staatssekretär bis zum Bundesminister im Kabinett von Helmut Schmidt. 1988 wird er Ministerpräsident seines Heimatlandes Schleswig-Holstein. Die sogenannte Barschel-Affäre holt ihn Jahre später ein: Statt als Kanzlerkandidat anzutreten, zieht sich Engholm aus allen politischen Ämtern zurück. Heute ist der 86-Jährige ein gefragter politischer Beobachter, die Menschen schätzen seine Meinung. Wie er den aktuellen Zustand seiner Partei bewertet, warum er Persönlichkeiten vermisst, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und in welchen Momenten ihn Helmut Schmidt ins Schwitzen brachte - darüber spricht das norddeutsche Original bei 3nach9.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, den 11. September 2026, um 22 Uhr diese Gäste:Marianne KochSie feiert dieses Jahr ihren 95. Geburtstag und blickt auf ein außergewöhnliches Leben zurück: Marianne Koch. Die vielfach ausgezeichnete Ärztin, Autorin und frühere Schauspielerin gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten Deutschlands. Nach ihrer erfolgreichen Filmkarriere beendet sie ihr Medizinstudium, führt eine eigene internistische Praxis und wird als Gesundheits-Expertin einem Millionenpublikum bekannt. Nun erscheint ihr neues Buch "Mutig sein! - Erinnerungen an abenteuerliche 95 Jahre". Darin erzählt Marianne Koch von den Wendepunkten ihres Lebens und davon, warum Mut keine Frage des Alters ist. Bei 3nach9 spricht die Moderatorin der ersten Stunde über unvergessene Momente und verrät, wie es ihr gelingt, sich bis heute eine große Neugier, Lebensfreude und Zuversicht zu bewahren.Louis KlamrothLouis Klamroth kennen die Zuschauer als Fernsehmoderator von "Hart aber fair", in der die Gäste montags im Ersten über ein brandaktuelles Thema debattieren. Außerdem leitet der Hamburger in diesem Jahr zusammen mit der "Tagesthemen"-Moderatorin Jessy Wellmer die Gespräche der vierteiligen ARD-Bürger-Talkshow "Arena", bei dem keine Politiker-Monologe im Vordergrund stehen, sondern das Publikum vor Ort seine Fragen direkt an die anwesenden Persönlichkeiten richten kann. Bereits vor zehn Jahren startete Louis Klamroth beim Privatsender n-tv als jüngster Politik-Talkshow-Moderator Deutschlands. Bei 3nach9 erzählt der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer, was ihn bis heute an seinem Beruf reizt, ob er schon als Kind zur Diskussionsfreudigkeit neigte und auf welche Politikerfloskeln er heutzutage am liebsten ganz verzichten würde.Mirja BoesSchon vor über 20 Jahren zählte Mirja Boes zu den gefragtesten Comedians in Deutschland und war bereits bei 3nach9 ein gern gesehener Gast. Damals erzählte sie in der Talkshow über ihre Zeit als Ballermann-Star, als sie unter dem Künstlernamen "Möhre" die Bühnen als Sängerin rockte und Fans sie für den Hit "20 Zentimeter" feierten. Gute Stimmung zu machen ist nach wie vor nicht nur ihr Beruf, sondern ihre Leidenschaft. Bis heute liebt es die Kölnerin ihr Publikum mit kuriosen Geschichten und Erlebnissen zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Sie recherchiert, was Menschen angeblich wirklich glücklich macht, und probiert einige dieser skurrilen Tipps gleich selbst aus. In Bremen berichtet Mirja Boes nicht nur über neuste Erkenntnisse rund ums Älterwerden, sondern auch über ihre täglichen Herausforderungen als Hausfrau und in endlosen Telefonwarteschleifen.Toni Vogg und Tobias StöffelbauerWenn in den bayerischen Alpen jede Minute zählt, sind sie zur Stelle: Toni Vogg und Tobias Stöffelbauer gehören zum Bergrettungsteam aus Grainau und erleben Einsätze, bei denen Mut, Erfahrung und Teamgeist über Leben und Tod entscheiden können. Millionen Menschen verfolgen ihre Arbeit in der ARD-Dokuserie "In höchster Not", die den Alltag der Bergwacht und der Luftretter so nah wie nie zuvor zeigt. Seit über 20 Jahren engagieren sich beide ehrenamtlich bei der Bergwacht. Tobias Stöffelbauer ist Einsatzleiter, Luftretter und Ausbilder für Notfallmedizin. Toni Vogg, studierter Elektrotechniker und heute Berufshubschrauberpilot, führt das Engagement seiner Familie fort - schon sein Vater und sein Bruder gehören zur Bergwacht. Dramatische Rettungen, emotionale Begegnungen und schwierige Entscheidungen erleben beide immer wieder. Doch wie verarbeitet man Einsätze, die lange nachwirken? Und warum nehmen sie immer wieder die eigenen Risiken in Kauf, um anderen zu helfen? Darüber sprechen Toni Vogg und Tobias Stöffelbauer im September bei 3nach9.Linh TranLinh Tran zählt zu den ganz besonderen Weltmeisterinnen - schließlich wissen die wenigsten Menschen, dass es überhaupt eine Weltmeisterschaft im Tischfußball gibt. Dabei hat die Hamburgerin den Titel bereits fünfmal gewonnen. Außerdem darf sich die gebürtige Hessin Europameisterin, 9-fache Deutsche Meisterin und 21-fache World-Series-Siegerin nennen. Nicht zu vergessen: 2023 und 2024 war sie die Nr. 1 der Weltrangliste. Auf jeden Fall zählt Linh Tran zu den erfolgreichsten Frauen, die diesen Sport je ausgeübt haben. Und sie ist die einzige, die es geschafft hat, als Profi vom Tischfußball leben zu können. Bei 3nach9 erzählt die Unternehmerin und Keynote-Speakerin, wie man am besten fürs Kickern trainiert, auf was sie bei Qualifikationen besonders achtet und wieso der Mentalsport die junge Frau bis heute so sehr begeistert. Außerdem berichtet Linh Tran darüber, wie sie als Kind vietnamesischer Einwanderer fast an dem stetigen Leistungsdruck zerbrochen wäre.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6348649