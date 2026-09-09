Boston (www.anleihencheck.de) - "Die letzten fünf Jahre waren für Anleger in globale Anleihen verständlicherweise frustrierend. Denn die wichtigsten Anleihesegmente haben gerade erst wieder das Niveau von vor fünf Jahren erreicht. Der Grund: Der Inflationsschock und der aggressive Straffungszyklus der Zentralbanken im Jahr 2022 haben eine tiefe Renditelücke hinterlassen, von der sich die Märkte noch immer erholen", sagt Benoit Anne, Head of Market Insights bei MFS Investment Management: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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