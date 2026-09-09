New York (www.anleihencheck.de) - Morgen verkünden die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsentscheidung, so Patrick Barbe, Head European Fixed Income bei Neuberger.Barbe zur weiteren geldpolitischen Entwicklung in der Eurozone:Neuberger gehe davon aus, dass die EZB die Zinsen vorsorglich neu justieren werde, solange keine Lösung für die Wiederöffnung der Straße von Hormus in Sicht sei. Die Energiepreise hätten inzwischen das Niveau erreicht, das im Negativszenario der Währungshüter vorgesehen sei, was eine Zinserhöhung in dieser Woche rechtfertige. Nach Einschätzung der EZB machten anhaltend erhöhte Energiepreise eine gewisse indirekte Ausbreitung der Inflation unvermeidlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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