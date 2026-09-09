Australische Energieaktien | Apple: Keynote | Fortum: Google kauft | Rheinmetall: 1000 wackelt
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|Aktuelle Nachrichten
|12:59
|VALOREM, Google unveil Finnish wind PPA
|12:54
|Google and Blackstone JV experiences delays in data center projects - report
|12:54
|Google baut Atomkraftwerke
|12:45
|Google Chrome: Warum der Browser künftig alle zwei Wochen aktualisiert wird
|Der weltweit meistgenutzte Webbrowser wird künftig noch öfter mit Updates versehen als bisher schon. Google reagiert damit vor allem auf die Herausforderungen des KI-Zeitalters. Wie im Chrome-for-Developers-Blog...
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|12:27
|Google makes record $15B AI infrastructure bet in Finland
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|Aktuelle Nachrichten
|12:39
|Faltbares iPhone - und gläsernes Gadget?: Apples große Show nach dem Machtwechsel: Was zu erwarten ist
|12:38
|Apple Watch Series 12 startet heute mit iPhone 18 Pro: Was dürfen wir erwarten?
|12:38
|Apple Museum brings 50 years of creative technology to IBC
|12:29
|Apple expected to unveil first folding phone, with new CEO Ternus in command
|12:27
|Apple's foldable iPhone moment is here: why buying the stock could backfire
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Australische Energieaktien | Apple: Keynote | Fortum: Google kauft | Rheinmetall: 1000 wackelt
|Australische Energieaktien | Apple: Keynote | Fortum: Google kauft | Rheinmetall: 1000 wackel
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|10:54
|Google signs nuclear PPA with Fortum in Loviisa, Finland
|10:46
|Fortum Aktie legt nach langfristigem Atomstrom-Deal mit Google kräftig zu
|09:58
|Milliarden-Investition von Google beflügelt Fortum Aktie
|09:00
|Fortum: Inside information: Fortum and Google partner to drive sustainable growth for Finland - sign nuclear Power Purchase Agreement
|FORTUM CORPORATION INSIDE INFORMATION 9 SEPTEMBER AT 10:00 EEST
A 22-year life extension Power Purchase Agreement (PPA) provides economic certainty for the lifetime extension and power upgrade of...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:26
|Rheinmetall verliert Schweden-Deal - was jetzt droht
|11:54
|Australische Energieaktien | Apple: Keynote | Fortum: Google kauft | Rheinmetall: 1000 wackelt
|Australische Energieaktien | Apple: Keynote | Fortum: Google kauft | Rheinmetall: 1000 wackel
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|11:45
|Aktien Frankfurt: Ölpreis über 100 Dollar belastet - Abwarten vor EZB-Sitzung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter steigende Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel belastet. Der Leitindex Dax fiel gegen Mittag um knapp ein Prozent auf 25.780 Punkte. Die...
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|11:34
|American Rheinmetall liefert an Kongsberg
|11:34
|American Rheinmetall: Lynx XM30-Prototyp an die U.S. Army
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|287,05
|-1,43 %
|APPLE INC
|271,15
|-0,35 %
|FORTUM OYJ
|24,200
|+13,88 %
|RHEINMETALL AG
|1.018,80
|-3,14 %