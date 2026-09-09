Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe ehrt vier herausragende Athletinnen und -Athleten, die Sportgeschichte geschrieben haben // Würdigung durch Maren Hammerschmidt, Johannes B. Kerner, Christian Neureuther und Britta Heidemann in Video-Statements // Offizielle Aufnahmefeier am 26. November 2026 bei PwC Deutschland in Frankfurt/MainNeu in der "Hall of Fame des deutschen Sports": Die zweifache Olympiasiegerin und siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier, der Olympiasieger und Weltmeister im Kunstturnen Fabian Hambüchen, Deutschlands erfolgreichster Skirennläufer im alpinen Weltcup, Felix Neureuther, sowie die Doppel-Olympiasiegerin und frühere Weltrekordhalterin im Schwimmen, Britta Steffen, sind von der Jury in die von der Sporthilfe initiierte "Hall of Fame des deutschen Sports (http://www.hall-of-fame-sport.de)" gewählt worden.Die vier Athletinnen und Athleten, die von Sporthilfe, Deutschem Olympischen Sportbund und dem Verband Deutscher Sportjournalisten als den drei Trägern der "Hall of Fame" der Jury vorgeschlagen wurden, stehen damit ab sofort in einer Reihe von insgesamt jetzt 142 herausragenden Sportpersönlichkeiten, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben.Die offizielle Aufnahmefeier findet am Donnerstagabend, den 26. November 2026 bei PwC Deutschland, Nationaler Förderer der Sporthilfe, in Frankfurt am Main statt.Laura Dahlmeier ist mit zwei Olympiasiegen, sieben Weltmeistertiteln und dem Gewinn des Gesamtweltcups eine der prägenden Biathletinnen ihrer Generation. Mit ihren Erfolgen gehörte sie in den 2010er Jahren zur Weltspitze und schrieb bei den Olympischen Winterspielen 2018 Biathlon-Geschichte. Nach dem Ende ihrer Karriere arbeitete sie als TV-Expertin, widmete sich ihrer Leidenschaft für die Berge, engagierte sich für Natur- und Umweltschutz und wurde auch abseits des Biathlonsports zu einer inspirierenden Persönlichkeit. Ihr früher Tod im Jahr 2025 löste weit über den Sport hinaus große Bestürzung und Anteilnahme aus.Fabian Hambüchen ist mit Olympiagold, Welt- und Europameistertiteln einer der erfolgreichsten deutschen Turner der Geschichte. Von 2004 bis 2016 gehörte er zur internationalen Spitze, wurde zum Gesicht seiner Sportart und machte das Kunstturnen in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Mit seiner Konstanz über mehr als ein Jahrzehnt sowie seiner Begeisterungsfähigkeit prägte er eine ganze Turngeneration. Nach seiner aktiven Laufbahn bringt er seine Erfahrungen als TV-Experte, Autor und Botschafter des Sports ein und engagiert sich für die Förderung des Nachwuchs- und Spitzensports.Felix Neureuther ist mit 13 Weltcupsiegen und fünf WM-Medaillen einer der erfolgreichsten deutschen Skirennläufer der Geschichte. Als Gesicht des deutschen alpinen Skisports gehörte er über mehr als anderthalb Jahrzehnte zur Weltspitze und begeisterte durch seine Nahbarkeit und Authentizität weit über den Sport hinaus. Nach seiner aktiven Karriere engagiert er sich als Stiftungsgründer, Botschafter und Experte für die Förderung von Bewegung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen sowie für Natur- und Umweltschutz.Britta Steffen ist mit zwei Olympiasiegen, drei Welt- und sieben Europameistertiteln sowie mehreren Weltrekorden eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen der deutschen Sportgeschichte. Als dominierende deutsche Freistilschwimmerin der späten 2000er Jahre führte sie das deutsche Schwimmen zurück in die Weltspitze und wurde zum Vorbild für eine ganze Generation. Heute engagiert sie sich für Bildung, Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung und setzt sich dafür ein, die Werte und Erfahrungen des Spitzensports in Gesellschaft und Beruf weiterzugeben.Stimmen zu den Neuaufnahmen:Biathlon-Weltmeisterin Maren Hammerschmidt zu Laura Dahlmeier"Wenn ich an Laura denke, denke ich vor allem an einen Menschen, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist und sich trotz allem immer treu geblieben ist. Ich durfte sie lange Zeit als Zimmerkollegin, Konkurrentin, aber vor allem als Freundin begleiten. Und das sind die Momente, die mir besonders in Erinnerung bleiben. Sie war ein unglaublich ehrgeiziger, fokussierter und zielstrebiger Mensch, aber auf der anderen Seite halt auch einfach: die Laura - bodenständig und nahbar, genau das hat sie für mich ausgemacht. Sie hatte immer den Mut, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, auch dann, wenn sie vielleicht nicht jeder verstanden hat. Genau das macht sie für mich zu einer echten Ausnahme-Persönlichkeit. Nicht nur ihre Erfolge, sondern die Art, wie sie den Sport und die Menschen in ihrem Umfeld geprägt hat. Deswegen gehört Laura für mich ganz selbstverständlich in die "Hall of Fame" und ich freue mich wirklich sehr, dass sie diese besondere Anerkennung bekommt."TV-Moderator Johannes B. Kerner zu Fabian Hambüchen"Wenn ein Sportler bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen in der schönen Reihenfolge Bronze, Silber und Gold für Deutschland und natürlich auch für sich gewinnt, dann ist die Tür zur "Hall of Fame" weit offen. Und bei Fabian kommt noch hinzu, dass er einfach ein klasse Kerl ist, dass er die Sporthilfe immer wieder unterstützt, dass er seinen Sport und nicht nur das Turnen, sondern den Sport allgemein im Herzen trägt. Ich gratuliere Fabian, ich freue mich, dass er aufgenommen wird in die Hall of Fame des deutschen Sports und ich kann nur sagen: Da gehört er auch hin."Vater Christian Neureuther, ebenso wie die verstorbene Ehefrau Rosi ebenfalls bereits Mitglied der "Hall of Fame", zu Felix Neureuther"Die "Hall of Fame des deutschen Sports" - was für eine wunderbare Institution! Heute geht's dabei um den Felix und da muss ich einfach die Rosi dazuholen. Denn es geht uns allen in der Familie ja darum, was für ein Erbe man mit so einer Aufnahme auch hinterlassen kann. Es geht darum, die Werte des Sports in die nächsten Generationen zu treiben. Von klein auf hat der Sport das Leben von Felix geprägt. Das ist auch heute noch so: in der Familie, aber auch mit seinem Engagement und seiner Leidenschaft, Kinder und Jugendliche zur Bewegung zu bringen und ihnen ein gesünderes Leben zu ermöglichen. Das ist im Sinne der "Hall of Fame" und deshalb möchte ich im Namen der ganzen Familie danken, dass dies möglich ist."Olympiasiegerin und "Hall of Fame"-Mitglied Britta Heidemann zu Britta Steffen"Liebe Britta, was mich bei dir immer wahnsinnig beeindruckt hat, war, wie du dich nach den Olympischen Spielen 2004 aus dem Tal der Tränen herausgekämpft hast und in Peking 2008 mit einem Doppel-Olympiasieg aus dem Wasser gestiegen bist. Und danach hast du ja sogar noch ein Jahr später eine Doppel-Weltmeisterschafts-Goldmedaille hinterhergelegt. Wer schafft denn sowas!? Aus meiner Sicht bist du damit ein Wahnsinns-Vorbild für den Nachwuchs. Du bist nebenher noch eine top ausgebildete Akademikerin und eine Frau, die weiß, was sie will. Und es ist mir eine wahnsinnige Freude und eine Ehre, Dich willkommen zu heißen in der "Hall of Fame des deutschen Sports", liebe Britta! Deine Britta."Zu den Portraits der Neumitglieder auf www.hall-of-fame-sport.de- Laura Dahlmeier: Von der Loipe auf den Gipfel- Fabian Hambüchen: Vom Turn-Floh zum König am Reck- Felix Neureuther: Skirennläufer mit Haltung- Britta Steffen: Die Meisterin des ComebacksÜber die "Hall of Fame des deutschen Sports":Die von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte "Hall of Fame des deutschen Sports" soll dazu beitragen, die mehr als hundertjährige Geschichte des deutschen Sports und seiner Persönlichkeiten im Gedächtnis zu bewahren und Diskussionen darüber anzuregen. Träger und vorschlagsberechtigt sind neben der Sporthilfe der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS). Die Wahl erfolgt durch die Jury, sie setzt sich zusammen aus allen lebenden Mitgliedern, aus Vertreterinnen und Vertretern der Sporthilfe, des DOSB, des VDS, der Politik sowie Persönlichkeiten weiterer Institutionen des Sports. Die "Hall of Fame des deutschen Sports" existiert "virtuell" im Internet unter hall-of-fame-sport.deHinweis an die Medien:Die Video-Statements von Maren Hammerschmidt, Johannes B. Kerner, Christian Neureuther und Britta Heidemann finden Sie zur freien redaktionellen Verwendung hier zum Downloaden... (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/s/sporthilfe_media/IgC301Uahd1ZR7YTZQtfXNTTAWUPmoL3XHYJK4M4g7IJvwI?e=Av8BCS) und zum Einbetten aus dem Sporthilfe-youtube-Kanal:- Biathlon-Weltmeisterin Maren Hammerschmidt zu Laura Dahlmeier (https://www.youtube.com/shorts/yVcFki7-Zjw)- TV-Moderator Johannes B. Kerner zu Fabian Hambüchen (https://www.youtube.com/shorts/3_AIH8u9mQI)- Vater Christian Neureuther zu Felix Neureuther (https://www.youtube.com/shorts/loyVnTqHzHg)- Olympiasiegerin Britta Heidemann zu Britta Steffen (https://www.youtube.com/shorts/VzcnUxC62T8)Aufnahmefeier am Donnerstagabend, den 26.11.2026 in Frankfurt am Main:Sollten Sie Interesse an einer Akkreditierung für die diesjährige Aufnahmefeier am 26. November 2026 in Frankfurt am Main haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingHanauer Landstraße 16660314 Frankfurt am MainTel: 069/67803-511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.hall-of-fame-sport.de und www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6348659