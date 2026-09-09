Bei CoreWeave kam gestern wieder richtig Bewegung rein. Die Aktie schloss rund +11,7% im Plus und war damit einer der stärksten Werte im Tech-Bereich. Einen einzelnen neuen Unternehmensdeal gab es dabei gar nicht. Vielmehr kam gleich an mehreren Stellen wieder mehr Fantasie in das Thema KI-Infrastruktur und CoreWeave gehört zu den Aktien, die auf solche Bewegungen besonders stark reagieren. Der ganze KI-Infrastruktur-Trade ist wieder angesprungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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