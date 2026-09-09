Bei D-Wave Quantum kam gestern wieder richtig Bewegung rein. Die Aktie legte rund +6,6% zu, nachdem das Unternehmen einen wichtigen Deal mit der US-Regierung endgültig unter Dach und Fach gebracht hat. Charttechnisch ist die Erholung damit weiter am Leben, ganz einfach wird der Weg nach oben aber nicht. Direkt über dem aktuellen Kurs warten mehrere Bereiche, an denen zuletzt immer wieder Verkäufer reingekommen sind. Die US-Regierung steigt bei D-Wave ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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