Es ist eine rabenschwarze Handelswoche für die Novartis-Aktie. Am Montag und Dienstag krachte der Kurs des Schweizer Pharmariesen in Summe um -14% in die Tiefe und fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Können Anleger hier nun das perfekte Value-Schnäppchen machen oder kann der Crash noch weitergehen? Das sagen Analysten Novartis hat die Börse in den letzten Tagen mit gleich vier Katastrophenmeldungen schockiert. Die beiden Hoffnungsträger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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