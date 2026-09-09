Die Vonovia-Aktie ist seit ihrem Hoch im Oktober 2024 um rund -45% eingebrochen und notiert nur noch bei etwa 18,70 €. Zuletzt belastete vor allem die Angst vor erneut steigenden Zinsen. Eine aktuelle Einschätzung von S&P Global liefert jedoch ein wichtiges Gegenargument: 96% der Verbindlichkeiten sind festverzinst oder abgesichert. Eine akute Refinanzierungskrise sieht anders aus. Steigende Zinsen wirken nur mit Verzögerung S&P bewertet Vonovia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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