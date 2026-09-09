Bei SpaceX ist weiter ordentlich Bewegung drin. Nachdem sich die Aktie bereits seit Anfang August deutlich vom Tief gelöst hat, ging es gestern nochmal rund +3,7% nach oben. Inzwischen steht der Kurs wieder bei gut 153 US$ und damit fast +50% über dem Tief von Anfang August. Ganz ohne Gegenwehr geht es jetzt aber wohl nicht weiter, denn im Chart läuft SpaceX direkt in den nächsten Eine neue Kaufempfehlung hat die Rally nochmal angeschoben Für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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