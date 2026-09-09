Die Deutsche Telekom meldet einen wichtigen Fortschritt bei ihrem KI-Geschäft: Nur rund sieben Monate nach der Eröffnung arbeitet die Industrial AI Cloud in München bereits mit mehr als 60% ihrer Kapazität. Im Februar war es erst gut ein Drittel. Damit wird aus dem viel beworbenen Zukunftsprojekt zunehmend ein echtes Geschäft - auch wenn dessen Bedeutung für den Gesamtkonzern vorerst überschaubar bleibt. Nachfrage wächst schneller als erwartet Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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