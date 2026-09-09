München (ots) -Wenn in München Millionen Menschen auf die Theresienwiese strömen, ist auch der Bayerische Rundfunk wieder mittendrin. Vom Anstich am 19. September bis zum letzten Wiesn-Tag am 4. Oktober begleitet der BR das 191. Oktoberfest im BR Fernsehen, Radio, online und in der ARD Mediathek. Einen festen Platz haben auch dieses Jahr Live-Übertragungen und Traditionssendungen wie "O'zapft is!", der Trachten- und Schützenzug und das Wiesn Platzkonzert. Neu in diesem Jahr: Die Sendung "Wiesn Halbzeit" mit Susanne Wiesner und Markus Tremmel am zweiten Sonntag, nachmittags ab 16.45 Uhr im BR Fernsehen.Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur: "Das Oktoberfest ist weit mehr als ein Volksfest: Es ist gelebte bayerische Kultur, Tradition und Lebensfreude. Als Heimatsender ist der Bayerische Rundfunk mittendrin und begleitet die Wiesn mit Live-Übertragungen, Reportagen und den Geschichten, die das Fest ausmachen. So bringt der BR die besondere Atmosphäre des Oktoberfests zu den Menschen in ganz Bayern. Denn auch Oktoberfest schreibt sich mit BR."Neben der täglichen aktuellen Berichterstattung gibt es auch in diesem Jahr wieder "Stanzls Wiesn-Bummel" mit Constanze Lindner, die dabei hinter die Kulissen des größten Volksfestes der Welt schaut, sowie die "Wiesn-Gschichten" mit Susanne Wiesner, wo es vor allem um Bräuche und Traditionen auf der Oidn Wiesn geht.Programm-Highlights (Auswahl) - komplette Übersicht auf br.de/presseO'zapft is!Samstag, 19. September 2026ab 11.15 Uhr live im BR Fernsehen, im Ersten und in der ARD Mediathekab 12.00 Uhr live bei Bayern 1 und BR24 RadioMit Susanne Wiesner, Michael Sporer, Dominik Glöbl, Sophie Grund, Andi ChristlGäste: Mitsou Jung, Alessandro Capasso u. a.Oktoberfest Trachten- und SchützenzugSonntag, 20. September 2026Ab 10.03 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek19.15 Uhr Zusammenfassung im BR FernsehenKommentar: Elisabeth Rehm, Georg RiedAußenreporter: Susanne Wiesner, Roman RoellWiesn PlatzkonzertSonntag, 27. September 202611.00 Uhr live im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek sowie bei BR HeimatModeration: Dominik GlöblWiesn HalbzeitSonntag, 27. September 202616.45 Uhr, im BR Fernsehen und in der ARD MediathekModeration: Susanne Wiesner, Markus TremmelGäste: u. a.: Wolfgang Grünbauer und die Oktoberfestmusikanten, Gaugruppe Loisachgau, Dennis Nussbeutel und seine Musikanten, Musikverein Siebnach e. V.Stanzls Wiesn-BummelSonntag, 27. September 2026, 13.00 Uhr im BR Fernsehen und in der ARD MediathekWiesn-GschichtenUnterwegs mit Susanne WiesnerSonntag, 4. Oktober 2026, 12.00 Uhr im BR Fernsehen und in der ARD MediathekAlle aktuellen Sendungen und Beiträge zur Wiesn sowie Highlights aus den vergangenen Jahren gibt es in der ARD Mediathek unter br.de/wiesn (https://www.ardmediathek.de/sendung/oktoberfest/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy82NzI4Njg0Ny1iYzk5LTQ5MDgtYjY0MC03YTlhMGUzMjRlMGU).Die ausführliche Programmübersicht mit mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie unter br.de/presse, Pressetexte auch in der BR Presselounge (https://www.br.de/presse/inhalt/journalisten-exklusiv/index.html).Web-Angebot: Embedding des Wiesn-Anstichs am 19. September möglichOnline-Redaktionen haben die Möglichkeit, den BR-Livestream zur Live-Sendung "O'zapft is!" am 19. September (11.15 - 13.45 Uhr) in ihre Berichterstattung zum Oktoberfest einzubinden. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie hier (https://www.br.de/unternehmen/inhalt/programm/livestream-oktoberfest-eroeffnung-2026-ozapft-100.html).Fotos über: www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel.: +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6348708