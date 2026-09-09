München (ots) -Für viele wird der Urlaub ohne Internet schnell stressig - doch obwohl Gesundheit auf Reisen zu den wichtigsten Faktoren zählt, planen nur wenige konkret, wie sie im Krankheitsfall schnell medizinische Hilfe bekommen. So zeigt eine aktuelle Umfrage von Air Doctor (https://airdr.biz/Germany_PR), die von YouGov durchgeführt wurde [1], dass zuverlässiger WLAN- oder mobiler Datenzugang für 37 Prozent der Befragten zu einem stressfreien Urlaub beiträgt. Damit liegt Internetzugang vor mehreren konkreten medizinischen Vorsorgefaktoren: 31 Prozent nennen Reiseversicherung sowie 29 Prozent die Möglichkeit, im Ausland rund um die Uhr medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Die Ergebnisse zeigen einen blinden Fleck in der Reiseplanung: Viele Reisende planen, wie sie online bleiben oder flexibel umbuchen können - aber deutlich seltener, wie sie im Krankheitsfall schnell passende medizinische Hilfe im Ausland finden.Für die Befragten in Deutschland beginnt stressfreier Urlaub mit zwei Grundbedürfnissen: 62 Prozent wollen sich sicher fühlen, egal in welchem Land sie sich befinden, 56 Prozent nennen die Gesundheit aller Reisenden. Doch direkt danach verschieben sich die Prioritäten in Richtung Organisation und Komfort: 37 Prozent halten zuverlässigen WLAN- oder mobilen Datenzugang für wichtig für einen stressfreien Urlaub, 33 Prozent flexible Umbuchungs- und Stornierungsoptionen und 29 Prozent eine vollständig im Voraus geplante Reise.Der konkrete Zugang zu medizinischer Versorgung rückt im Vergleich deutlich weiter nach hinten - und genau hier kommt die Reiseversicherung ins Spiel. 31 Prozent nennen sie als Faktor für einen stressfreien Urlaub, während ebenfalls 29 Prozent die Möglichkeit nennen, im Ausland rund um die Uhr medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Das zeigt: Absicherung wird eher mitgedacht als die tatsächliche Versorgung im Krankheitsfall. Denn nur 20 Prozent halten es für stressreduzierend, bei Bedarf schnell einen Termin bei einem geprüften, zugelassenen Arzt vor Ort vereinbaren zu können. Die digitale Buchung von Arztterminen spielt mit 6 Prozent nur eine Nebenrolle.Damit zeigt sich ein klarer Widerspruch in der Reiseplanung: Gesundheit gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für Erholung, der praktische Zugang zu medizinischer Hilfe wird aber seltener mitgedacht als WLAN. Anders gesagt: Viele Reisende planen, wie sie online bleiben, flexibel umbuchen oder ihren Urlaub im Voraus strukturieren, aber deutlich weniger, wie sie im Krankheitsfall schnell passende medizinische Unterstützung finden."Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Reisende aus Deutschland viel Zeit in die Planung ihres Urlaubs investieren - wo sie übernachten, was sie unternehmen und wie sie unterwegs online bleiben. Doch nur wenige nehmen sich die Zeit, darüber nachzudenken, wie sie im Krankheitsfall im Ausland vertrauenswürdige medizinische Hilfe erhalten - obwohl Sicherheit und Gesundheit für sie am wichtigsten sind", erklärt Jenny Cohen Derfler, CEO und Mitgründerin von Air Doctor. "Wenn ein medizinisches Problem auftritt, benötigen Reisende klare Antworten: Wo bekomme ich Hilfe, wie schnell kann ich behandelt werden, kann ich mich mit der Ärztin oder dem Arzt verständigen und wie wird die Behandlung bezahlt? Zu wissen, dass dieses Thema vorab geklärt ist, gibt Sicherheit. Und auch wenn man nicht vorausgeplant hat, hilft schnelle, verlässliche und leicht zugängliche medizinische Versorgung dabei, das anzugehen und die Reise weiter genießen zu können."Mareike Steinmann-Baptist, Vorständin der Union Reiseversicherung (URV), einer der führenden Partner von Air Doctor, ergänzt: "Besonders wichtig ist daher eine leistungsstarke Auslandsreisekrankenversicherung. Denn die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt Behandlungskosten außerhalb Europas häufig nur eingeschränkt oder gar nicht. Ein Arztbesuch, ein Krankenhausaufenthalt oder ein medizinisch notwendiger Rücktransport können im Ausland schnell hohe Kosten verursachen. Eine gute Auslandsreisekrankenversicherung nimmt den Versicherten diese Sorgen ab und stellt sicher, dass sie im Ernstfall nicht allein dastehen und auf ihren Kosten sitzen bleiben. Ein direkter, weltweiter Zugang zu qualifizierten Ärztinnen und Ärzten, in der eigenen Sprache und innerhalb kurzer Zeit, wie ihn Air Doctor bietet, macht aus einer abstrakten Absicherung eine konkrete Hilfe vor Ort. Damit bleibt die Reise auch dann möglichst stressfrei, wenn doch einmal etwas passiert."Air-Doctor-Tipps für einen sicheren Zugang zu medizinischer Hilfe im Ausland- Vor der Reise über medizinische Versorgung informieren: Prüfen, welche Leistungen die Reiseversicherung abdeckt und wie diese im Krankheitsfall im Ausland in Anspruch genommen werden können.- 24/7-Notfalldienste und digitale Angebote prüfen: Vor Reiseantritt klären, ob medizinische Hilfe rund um die Uhr verfügbar ist - insbesondere bei Reisen über Zeitzonen hinweg oder in abgelegene Gebiete. Relevante Apps, Hotlines oder digitale Gesundheitsdienste sollten vorab gespeichert werden.- Auf verständliche Behandlung achten: Wichtig ist, ob Ärztinnen und Ärzte erreichbar sind, die Deutsch, Englisch oder eine andere vertraute Sprache sprechen. Klare Kommunikation hilft, Diagnose, Behandlung, Medikamente und - falls medizinisch notwendig - lokale Rezepte richtig zu verstehen.- Kostenübernahme klären: Vorab prüfen, ob die Versicherung medizinische Behandlungen direkt abdeckt, um unerwartete Vorauszahlungen oder Zusatzkosten im Ausland zu vermeiden.- Rechtzeitig planen: Wer bereits vor Auftreten von Symptomen weiß, an wen er sich wenden kann, erhält schneller medizinischen Rat, passende Behandlung und kann vermeiden, dass eine leichte Erkrankung den Urlaub beeinträchtigt.[1] Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 26. bis 28. Juni 2026 insgesamt 2.182 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Pressekontakt:Berkeley Kommunikationairdoctor_de@berkeleypr.comTheresienhöhe 1280339 MünchenOriginal-Content von: Air Doctor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183164/6348704