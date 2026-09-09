Vaduz (ots) -Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende August 416 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verringerte sich damit von 2 % im Juli auf 1,9 % im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat blieb die Arbeitslosenquote unverändert.JugendarbeitslosigkeitDie Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 1 Person auf 42. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 3 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,9 % (Vormonat 1,9 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Quote um 0,1 Prozentpunkte.Weitere AltersklassenIn der Altersklasse von 25 - 49 Jahren erhöhte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 2 Personen auf 218. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 2 %).In der Altersklasse 50plus verringerte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 7 Personen auf 156. Dies entspricht einer Quote von 1,9 % (Vormonat 2 %).Personen im Zwischenverdienst83 Personen waren per Ende August im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 1 Person. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 10 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FLDie Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 60 Personen. Dies entspricht 7 Personen weniger als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 61 Personen. Dies entspricht 14 Personen weniger als im Vormonat.Gemeldete offene StellenDie Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 599 Stellen gegenüber 642 im Vormonat.KurzarbeitIm Berichtsmonat hat kein Betrieb Anspruch wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und ArbeitssuchendeAls Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet der AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse auf Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.Pressekontakt:Amt für VolkswirtschaftKatja Gey, AmtsleiterinT +423 236 68 80E-Mail: Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942185