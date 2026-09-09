Für die Aktie von BYD geht es heute in Hongkong in die Knie - ein guter Zeitpunkt um nachzugreifen. Denn: Die Zukunft sieht rosig aus. Mehrere Brokerhäuser und das Unternehmen selbst erwarten bei BYD ein Rekordjahr in 2027. So sollen die Auslandslieferungen bis 2027 auf mehr als 2,5 Mio. Fahrzeuge steigen, deutlich mehr als die für 2026 in Aussicht gestellten 1,9 bis 2 Mio., die auch schon eine Verdoppelung zum Vorjahr bedeuten. Abgesichert wird dies durch neue Werke außerhalb Chinas und mehr Frachtschiffe sowie durch anhaltende Marktanteilsgewinne im Ausland. Die lokale Fertigung wird BYD helfen, den EU-Zoll von rund 27 % auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie den brasilianischen Importzoll von 34 % zu umgehen, das entspricht Einsparungen von mehr als 40.000 Yuan je Fahrzeug (5.961 $). Neben dem Auslandsgeschäft plant BYD offenbar noch den Bau von 90.000 Schnellladestationen bis 2028, davon 20.000 bis Ende 2026, gefolgt von weiteren 30.000 im Jahr 2027 und 40.000 im Jahr 2028. Im Heimatmarkt strebt der Konzern einen Marktanteil von 25 % an, nachdem dieser bis Juli 2026 von 8 % zu Jahresbeginn auf 18 % gestiegen war.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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