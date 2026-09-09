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Dow Jones News
09.09.2026 12:33 Uhr
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AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihe

DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihe

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August. 

=== 
Emission      3,00-prozentige Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. August 2036 
Volumen       5,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,186 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  4,201 Mrd EUR 
Marktpflegevolumen 1,299 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,5   (1,1) 
Durchschnittsrend. 3,39%  (3,26%) 
Wertstellung    11. September 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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