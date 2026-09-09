DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihe
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August.
=== Emission 3,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2036 Volumen 5,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,186 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,201 Mrd EUR Marktpflegevolumen 1,299 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,1) Durchschnittsrend. 3,39% (3,26%) Wertstellung 11. September 2026 ===
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September 09, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)
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