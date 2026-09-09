Singapur (ots) -TÜV SÜD eröffnet sein neues "Global Decarbonisation Centre of Excellence" (CoE) in Singapur und stärkt damit die erforderliche Infrastruktur, um die Integrität der CO2-Märkte zu fördern und die digitale CO2-Verifizierung zu beschleunigen. Die Eröffnung ist ein wichtiger Schritt hin zur Operationalisierung globaler CO2-Märkte im Einklang mit dem Pariser Abkommen.Das CoE ist der jüngste Schritt im Rahmen der Dekarbonisierungs-Investitionen von TÜV SÜD und folgt auf die kürzlich erfolgte Übernahme des in Luxemburg ansässigen Unternehmens SustainCERT, einer akkreditierten Validierungs- und Verifizierungsstelle (VVB) mit wegweisender Expertise im Bereich dMRV. Zusammen erweitern diese Investitionen die Kompetenzen von TÜV SÜD in den Bereichen CO2-Daten, CO2-Märkte und unabhängige Begutachtung. Durch die Kombination digitaler Innovation mit der international anerkannten TIC-Expertise von TÜV SÜD wird das neue CoE dazu beitragen, die vertrauenswürdige Infrastruktur zu stärken, die für hochintegrierte CO2-Märkte erforderlich ist - von Singapur über Asien bis hin zur ganzen Welt."Der Klimaschutz steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Die Wirtschaft erkennt zunehmend die Notwendigkeit, CO2-Daten in Vertrauen des CO2-Marktes umzusetzen. Fortschritt hängt von überprüfbarem Vertrauen ab - ein Anspruch, dem TÜV SÜD seit mehr als 160 Jahren gerecht wird. Da Regierungen, Unternehmen und Investoren Gewissheit beabsichtigen, dass Emissionsminderungen glaubwürdig, transparent und unabhängig gesichert sind, bauen wir auf unseren Stärken auf, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen und von Singapur aus vertrauenswürdige Klimalösungen für Asien und die Welt voranzutreiben", sagte Patrick Vollmer, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Aufsichtsrats der TÜV SÜD AG.Während Länder daran arbeiten, Artikel 6 des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen, wächst der Bedarf an einer vertrauenswürdigen, interoperablen Infrastruktur für den weltweiten CO2-Markt. Das CoE wird durch die Kombination digitaler Innovation mit jahrzehntelanger Expertise in der unabhängigen Validierung und Verifizierung dazu beitragen, die erforderliche, robuste, transparente Infrastruktur zu schaffen, um die internationale Zusammenarbeit im CO2-Bereich voranzutreiben und die Umsetzung von Artikel 6 zu unterstützen. Konkret wird das Kompetenzzentrum fünf strategische Bereiche unterstützen:- Umsetzung von Artikel 6 und Vorbereitung auf die Regulierung des internationalen CO2-Marktes;- Kohlenstoffmärkte und Klimasicherung, unter anderem durch dMRV;- Energiewende, alternative Kraftstoffe und Energiesicherheit;- Integrität der Lieferketten und Dekarbonisierung der Industrie;- Kapazitätsaufbau und Entwicklung von Ökosystemen für Regierungen und Industrie.Mit Unterstützung des Singapore Economic Development Board (EDB) und einer Investition von mehr als 24 Millionen US-Dollar wird das Kompetenzzentrum ein innovatives, end-to-end dMRV-Ökosystem entwickeln und den Aufbau einer stärkeren CO2-Markt Infrastruktur in ganz Südostasien fördern."Die Eröffnung des ersten Global Decarbonisation CoE von TÜV SÜD ist ein starkes Vertrauensvotum für Singapur als stabilen und vertrauenswürdigen Standort für Unternehmen, die in der Region wachsen und dort tätig sein möchten. Singapur hat sich zum Ziel gesetzt, ein Knotenpunkt für CO2-Dienstleistungen und -Handel zu sein, an dem die Integrität von Emissionszertifikaten durch strenge Standards, transparente Daten und erstklassige Verifizierungsdienste untermauert wird. Wir begrüßen diesen jüngsten Meilenstein auf dem Weg von TÜV SÜD hier und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft fortzusetzen, um die Integrität und das Wachstum von CO2-Dienstleistungen in der gesamten Region und darüber hinaus voranzutreiben", sagte Png Cheong Boon, Vorsitzender der EDB.In Singapur sind derzeit rund 160 Unternehmen aus dem Bereich der CO2-Dienstleistungen und des Emissionshandels ansässig, die auf das Fachwissen und die Dienstleistungen des CoE zurückgreifen können. Das CoE wird zudem die Entwicklung neuer Methoden für naturbasierte Lösungen und Projekte der "Blue Economy" unterstützen und so dazu beitragen, die bis 2030 geschätzte Finanzierungslücke von 2,1 Billionen US-Dollar für die regionale "Blue Economy"[1] zu schließen."Deutschland, als Firmenhauptsitz von TÜV SÜD, und Singapur, der Standort unseres neuen Global Centre of Excellence, teilen ein starkes Engagement für Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit. Mit diesem neuen Zentrum baut TÜV SÜD auf diesem gemeinsamen Ethos auf und vereint Fachwissen im Bereich des CO2-Marktes, digitale Innovation und unabhängige Begutachtung, um eine glaubwürdige Dekarbonisierung für Unternehmen, Gemeinden und Länder weltweit zu beschleunigen", sagte Dr. Céline Bilolo, Chief Sustainability Officer der TÜV SÜD AG.Das Global Decarbonisation CoE wird ein multidisziplinäres Expertenteam zusammenbringen, das Partner und Kunden von der Projektkonzeption und -umsetzung bis hin zu Compliance, Verifizierung und Zertifizierung unterstützt.Bis 2030 will das Kompetenzzentrum dazu beitragen, ein robusteres Ökosystem für den CO2-Markt zu schaffen, indem es Projektentwickler, dMRV-Anbieter, unabhängige Verifizierungsstellen und CO2-Register aus der gesamten ASEAN-Region auf einer einzigen digitalen Plattform zusammenführt. Es wird eine neue Generation digitaler Verifizierungsdienste bereitstellen, die darauf ausgelegt sind, die Effizienz zu steigern, die Konsistenz zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen. Damit trägt es dazu bei, dass die CO2-Märkte mit größerer Integrität skalieren und mit den erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen Schritt halten können.Erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen von TÜV SÜD im Bereich Dekarbonisierung (https://www.tuvsud.com/en/topics/sustainability-services/climate-change) und über SustainCERT (http://sustain-cert.com).Bildunterschrift (von links nach rechts):- Ho Weng Si, Executive Vice President, Singapore Economic Development Board- Niranjan Nadkarni, CEO, TÜV SÜD ASMEA- Png Cheong Boon, Chairman, Singapore Economic Development Board- Ishan Palit, COO and Member of the Board of Management, TÜV SÜD AG- Céline Bilolo, Chief Sustainability Officer, TÜV SÜD AG- Thomas Motak, Deputy Head of Mission, Embassy of the Federal Republic of Germany in Singapore- Jonas Strahberger, CEO, TÜV SÜD ASEAN[1] OECD (2026), Finanzierung der "Blue Economy" in Südostasien: Entwicklungshilfe und darüber hinaus, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5371e508-en.Pressekontakt:Emma EthellTÜV SÜDPublic Affairs & CommunicationsWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-1653E-Mail: emma.ethell@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseOriginal-Content von: TÜV SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/6348720