Flexible, protokollunabhängige Suite hilft Händlern dabei, Agentic Commerce zu unterstützen, den Kontext der Transaktion zu bewahren und Zahlungsabläufe durch sicheren KI-Zugriff zu beschleunigen

DALLAS, TX / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / IXOPAY, ein führender Anbieter von Zahlungsinfrastruktur für flexiblen Handel, gab heute die Einführung der IXOPAY Agentic Suite bekannt, einer flexiblen Tool-Suite, die Händlern dabei helfen soll, sich sowohl auf neue agentische Einkaufserlebnisse als auch auf die wachsende Rolle von KI im operativen Betrieb des Zahlungsverkehrs vorzubereiten. Die Suite umfasst den Payment Agent, der eine protokollunabhängige Anbindung zwischen agentischen Einkaufserlebnissen und der bestehenden Zahlungsinfrastruktur ermöglicht; Universal Tokens, die den Transaktionskontext bewahren, sodass Händler sicher am agentischen Handel teilnehmen und gleichzeitig Risiken reduzieren können; sowie den Model Context Protocol (MCP) Server, der zugelassenen KI-Assistenten einen sicheren und geregelten Zugriff auf Zahlungs- und Tokenisierungsfunktionen ermöglicht. Zusammen bietet die Suite Händlern eine schnellere und flexiblere Möglichkeit, neue Einkaufserlebnisse einzuführen, die Entwicklung zu beschleunigen und den operativen Betrieb des Zahlungsverkehrs zu optimieren - und dabei die Kontrolle zu behalten, die bestehende Infrastruktur zu nutzen und eine Bindung an einen einzelnen Agenten, ein Protokoll oder einen Zahlungsanbieter zu vermeiden.

"Agentic Commerce stellt für Händler einen wichtigen neuen Wachstumskanal dar, doch um davon zu profitieren, muss ein Gleichgewicht zwischen Innovation und neuen Fragen rund um die Transaktionshaftung gefunden werden", sagte Ajoy Krishnamoorthy, CEO von IXOPAY. "Händler benötigen Tools, die es ihnen erleichtern, neue Einkaufserlebnisse einzuführen, und ihnen gleichzeitig helfen, die Risiken zu bewältigen, die mit agenteninitiierten Transaktionen einhergehen. Unsere neue Agentic Suite bietet eine einzigartige Reihe von Lösungen, die Händlern helfen, in den Agentic Commerce zu expandieren und dabei das Risiko zusätzlicher Streitfälle zu minimieren, die Entwicklung zu beschleunigen und den operativen Betrieb für diese neue Art des Einkaufens zu optimieren."

Da Kunden zunehmend KI-gestützte Einkaufserlebnisse entdecken und nutzen, stehen Händler vor praktischen Fragen: Wie lassen sich neue Protokolle in ihren bestehenden Zahlungsstack integrieren, und über welche Nachweise verfügen sie, wenn ein von einem Agenten initiierter Kauf angefochten wird? Gleichzeitig suchen Zahlungs- und Entwicklungsteams nach Möglichkeiten, KI einzusetzen, um manuellen Aufwand zu reduzieren, ohne Zugangsdaten preiszugeben oder Zugriffsrechte über die bestehenden Berechtigungen hinaus zu erweitern. Die IXOPAY Agentic Suite berücksichtigt beide Seiten dieses Wandels: Sie hilft Händlern dabei, neue Kaufmöglichkeiten zu unterstützen, und bietet internen Teams gleichzeitig einen kontrollierten Weg, KI in allen Zahlungsabläufen einzusetzen.

"Agentic Commerce sollte Händler nicht dazu zwingen, sich für eine bestimmte Version der Zukunft zu entscheiden, von der sie glauben, dass sie sich durchsetzen wird, während die Branche Standards konsolidiert", sagte Jill Willard, CTO bei IXOPAY. "Agenten, Protokolle und Zahlungsmethoden werden sich weiterentwickeln, und Händler sollten nicht jedes Mal auf ein einzelnes Protokoll setzen oder ihre Zahlungsinfrastruktur neu aufbauen müssen. Wir haben die IXOPAY Agentic Suite entwickelt, um diese Komplexität für den Händler unsichtbar zu machen - und ihm so eine vertrauenswürdige Möglichkeit zu geben, einen Agenten zu erkennen, die Absicht hinter einer Transaktion zu verstehen und sie mit der richtigen Zahlungsinfrastruktur zu verbinden, damit er mit Zuversicht 'Ja' sagen kann. Und mit dem MCP Server können wir auch Zahlungs- und Entwicklungsteams dabei unterstützen, schneller voranzukommen, indem wir zugelassenen KI-Tools einen geregelten Zugriff gewähren, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und den operativen Betrieb zu vereinfachen, ohne dabei die Kontrolle abzugeben."

Die IXOPAY Agentic Suite ermöglicht Händlern:

sich über das Agentic-Ökosystem mit ihrem Payment Agent zu vernetzen, der neue Einkaufserlebnisse mit der bestehenden Infrastruktur verbindet - ganz gleich, ob sie einen hauseigenen Shopping-Agenten nutzen, ein von IXOPAY unterstütztes Erlebnis einführen oder Käufe von unterstützten Drittanbieter-Agenten akzeptieren. Unternehmen können schneller starten, in neue Vertriebskanäle expandieren und sich im Zuge der Veränderungen des Agentic-Ökosystems weiterentwickeln, ohne ihren Zahlungsstack neu aufbauen zu müssen.

Vertrauen in Agentic-Transaktionen mit Universal Tokens aufzubauen, die neben den Zahlungsdaten auch die Identität des Agenten, die Zustimmung des Kunden und die Kaufabsicht bewahren. Dadurch entsteht eine vom Händler verwaltete, überprüfbare Aufzeichnung, die dabei helfen kann, von Agenten initiierte Transaktionen zu verifizieren, zu akzeptieren und zu verteidigen.

Mit dem MCP Server im Tempo der Gedanken zu arbeiten, der zugelassenen KI-Assistenten kontrollierten Zugriff auf unterstützte Zahlungs- und Tokenisierungsfunktionen gewährt und Teams dabei hilft, die Entwicklung zu beschleunigen und den operativen Betrieb des täglichen Zahlungsverkehrs zu optimieren. Bestehende Berechtigungen werden durchgesetzt, Zugangsdaten bleiben geschützt und KI-Aktionen bleiben nachvollziehbar.

Da der Handel immer flexibler wird, erwarten Kunden, dass Einkaufserlebnisse ihren Vorstellungen entsprechen - über die von ihnen bevorzugten Kanäle hinweg und mit den von ihnen gewünschten Zahlungsmethoden. Eine noch größere Herausforderung ist, dass diese Erlebnisse und Zahlungsmethoden weltweit variieren. Für Händler in verschiedenen Märkten bedeutet dies, dass sie eine Zahlungsinfrastruktur aufbauen müssen, die sich an neue Agenten, Protokolle und Technologien anpassen kann, ohne wiederholte Überarbeitungen zu erfordern. Die Agentic Suite von IXOPAY ist der erste Schritt, um Händlern die Flexibilität zu geben, die Kaufpräferenzen ihrer Kunden zu unterstützen, und gleichzeitig Zahlungsteams in jeder Region dabei zu helfen, ihren operativen Betrieb, ihren Aufbau und ihre Skalierung anzupassen.

"Agentic Commerce hält rasch Einzug bei unseren lateinamerikanischen Händlern, und wir möchten sicherstellen, dass sie ihren Checkout-Prozess nicht jedes Mal neu gestalten müssen, wenn ein neuer Agent oder ein neues Protokoll auftaucht", sagte Henry Nanne, Mitbegründer und Director of Technology bei Tilopay. "Mit dem Payment Agent auf der Orchestrierungs- und Tokenisierungsplattform von IXOPAY können Tilopay-Händler in der gesamten Region und in der Karibik bereits heute mit agentischen Transaktionen wachsen - auf einer Grundlage, die so konzipiert ist, dass sie sich so schnell wie nötig weiterentwickelt, um diesen neuen Kanal sicher und effektiv zu unterstützen."

Die Veröffentlichung der Agentic Suite von IXOPAY folgt auf die Vorstellung der Payments Intelligence-Lösung des Unternehmens, einer einheitlichen Steuerungszentrale, die fragmentierte Zahlungsdaten in umsetzbare Echtzeit-Erkenntnisse umwandelt, sowie von IXONav, dem integrierten KI-Assistenten für den Zahlungsverkehr, der Teams dabei unterstützt, Anomalien zu erkennen, Auswirkungen zu prognostizieren, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und in jeder Phase des Zahlungsprozesses neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.

Um mehr über die IXOPAY Agentic Suite und andere Zahlungslösungen für das Agentic-Zeitalter zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ixopay.com.

Über IXOPAY

IXOPAY ist eine Zahlungsinfrastruktur, die einen reibungslosen Handel ermöglicht und Händlern die Flexibilität gibt, in einem zunehmend fragmentierten Zahlungsumfeld erfolgreich zu agieren. Durch die Vereinheitlichung von Zahlungsabwicklung, Tokenisierung und intelligenten Funktionen unterstützt IXOPAY Händler dabei, ihre Zahlungsarchitektur an veränderte Technologien, Kundenerwartungen und Marktbedürfnisse anzupassen. Die konfigurierbare Infrastruktur ermöglicht es Händlern, ihren Zahlungsstack nach ihren eigenen Vorstellungen aufzubauen, zu erwerben und zu optimieren, während fortschrittliche Zahlungsintelligenz und IXONav, der KI-Zahlungsassistent des Unternehmens, ihnen helfen, während der gesamten Payment Journey sicherere und präzisere Entscheidungen zu treffen. Heute verbindet IXOPAY Händler weltweit mit mehr als 200 Zahlungsdienstleistern, 300 Zahlungsmethoden und einem wachsenden globalen Netzwerk innovativer Zahlungspartner und -lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.ixopay.com.

Medienkontakt

Carmen Mantalas

Verdis for IXOPAY

carmen@verdis.xyz

QUELLE: IXOPAY

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