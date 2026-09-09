Das französische Bildhaueratelier erweitert die Expertise der Unternehmensgruppe vom Alltagsdesign auf Sammlerkunst

BOW (Brands of Wonder), die internationale Markengruppe hinter der französischen Designmarke LEXON, gab heute die Übernahme von Leblon Delienne bekannt. Das französische Bildhaueratelier ist dafür bekannt, Ikonen der Popkultur in Sammlerkunst und Designobjekte zu verwandeln. Die Übernahme verbindet die unverwechselbare französische Handwerkskunst und die Lizenzkollektionen des Ateliers mit der internationalen Reichweite und der digitalen Expertise von BOW.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908220626/de/

Leblon Delienne Joins LEXON at BOW

Juliette de Blegiers, die das Unternehmen 2018 übernommen hatte, bleibt Minderheitsgesellschafterin bei Leblon Delienne und wird weiterhin mit BOW-Gründer Boris Brault und den Teams des Ateliers zusammenarbeiten.

Seit mehr als 40 Jahren erweckt Leblon Delienne bekannte Figuren in Form von Skulpturen, Figuren, Möbeln sowie Kunst- und Designobjekten zum Leben, vorwiegend in limitierten, nummerierten Auflagen. Die Lizenzkollektionen umfassen Figuren von Disney, Warner Bros., Peanuts, Playmobil und Sanrio. Darüber hinaus arbeitet das Atelier mit Künstlern, Designern, Innenarchitekten und Luxusmarken an außergewöhnlichen Sonderanfertigungen.

Die Kunsthandwerker fertigen die Skulpturen im Atelier in Neufchâtel-en-Bray in der Normandie. Leblon Delienne trägt die französische Auszeichnung "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV, "Unternehmen des lebendigen Kulturerbes"). Diese offizielle, vom französischen Wirtschaftsministerium betreute Auszeichnung wird Unternehmen mit seltenem und außergewöhnlichem Know-how verliehen.

"Leblon Delienne ist ein außergewöhnliches Atelier, das weltweit bekannte Figuren in begehrenswerte Objekte verwandelt", so Boris Brault, Gründer und Präsident von BOW. "Hier kommt alles zusammen, was mich inspiriert: Geschichte, Emotionen, Handwerkskunst und eine Vision an der Schnittstelle von Kunst, Design und Popkultur.

Der weltweite Markt für Sammlerobjekte floriert, angetrieben von einer wachsenden Zahl erwachsener Sammler. Vor diesem Hintergrund passen Leblon Delienne und BOW kreativ wie strategisch hervorragend zusammen. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, eine Gruppe komplementärer Design- und Kunstmarken für den Wohnbereich aufzubauen, jede mit ihrer eigenen unverwechselbaren Identität. Mit LEXON haben wir umfassendes Know-how bei der Entwicklung von Lizenzkollektionen und Kooperationen mit renommierten Partnern rund um Designobjekte für den Alltag aufgebaut. Mit Leblon Delienne übertragen wir diesen Ansatz nun auf Sammlerkunst und stärken zugleich unser Lizenzportfolio.

Unser Ziel ist es nicht, Leblon Delienne zu verändern, sondern die Seele der Marke zu bewahren und ihr die Mittel für die weitere Entwicklung zu geben: für neue Kollektionen und spannende Kooperationen, für schnelleres digitales Wachstum und eine stärkere internationale Präsenz. Ich freue mich besonders, dass Juliette weiterhin an meiner Seite sein wird, wenn wir gemeinsam mit unseren Teams dieses neue Kapitel aufschlagen."

Seit der Übernahme durch BOW im Jahr 2018 hat sich der weltweite Produktumsatz der Marke LEXON nahezu verfünffacht. Auf internationale Märkte entfallen inzwischen 80 Prozent des Geschäfts, wobei die USA der größte E-Commerce-Markt sind. LEXON wurde mit mehr als 250 internationalen Designpreisen ausgezeichnet und ist in 90 Ländern an mehr als 9.000 Verkaufsstellen erhältlich. Jedes Jahr werden Millionen von Produkten verkauft.

Die gemeinsam mit The Broad in Los Angeles entwickelte "Balloon Dog"-Kooperation von LEXON mit Jeff Koons veranschaulicht diese Verbindung von kreativem Anspruch und globaler Reichweite. Die erste Edition begeisterte innerhalb von weniger als einem Jahr Tausende Sammler weltweit.

Zu den kreativen Partnern von Leblon Delienne zählen Jean-Charles de Castelbajac, Eugeni Quitllet und José Lévy. Quitllet und Lévy haben auch für LEXON gearbeitet ein Ausdruck des gemeinsamen Interesses beider Marken an Design, emotionaler Wirkung und neuen Interpretationen vertrauter Objekte und kultureller Ikonen.

BOW wird Leblon Delienne mit seinen digitalen Plattformen und seiner Expertise im Online-Vertrieb von Kunst und Sammlerobjekten unterstützen. So sollen die Kreationen des Ateliers neue Zielgruppen erreichen und die Beziehungen zu Sammlern weiter vertieft werden.

Die Gruppe plant neue Kunstlizenzpartnerschaften und exklusive Skulpturen und will zugleich den internationalen Vertrieb ausbauen. Ziel ist es, Leblon Delienne zu einer ersten Adresse für Sammler und zu einer weltweit führenden Marke für Sammlerskulpturen zu machen. Das Atelier in der Normandie, seine Kunsthandwerker und seine Teams werden auch künftig im Mittelpunkt der kreativen Arbeit stehen.

"Seit 2018 arbeiten wir gemeinsam mit unseren Teams daran, die Handwerkskunst unseres Ateliers zu bewahren und weiterzugeben und unseren Kreationen zugleich eine unverkennbar zeitgenössische Handschrift zu verleihen", so Juliette de Blegiers, Chief Brands Collaborations Officer bei BOW. "Wir haben unsere Expertise bei den klassischen Comicfiguren bewahrt, mit denen Leblon Delienne in den 1980er-Jahren bekannt wurde, und zugleich neue Sammlerobjekte geschaffen, die die heutige Kultur widerspiegeln.

Was uns mit BOW verbindet, ist unser gemeinsamer Anspruch an künstlerisches Schaffen und die Gestaltung zeitloser Objekte, die immer begehrter werden. Leblon Delienne hat enormes Potenzial. Die Gruppe bringt einen produktorientierten Ansatz, digitale Kompetenz und eine globale Vertriebsstruktur ein, die unsere eigenen Stärken ideal ergänzen. Ich bin stolz auf diese Partnerschaft. Sie ermöglicht es uns, die Geschichte unserer Marke fortzuschreiben, indem wir unsere jeweiligen Stärken und unseren gemeinsamen Anspruch zusammenbringen.

Ich freue mich außerdem sehr darauf, diesen Weg an der Seite von Boris Brault fortzusetzen und gemeinsam das nächste Kapitel zu schreiben."

ÜBER LEBLON DELIENNE

Das 1985 gegründete Leblon Delienne ist ein französisches Bildhaueratelier, das Ikonen der Popkultur in Form von Figuren, Skulpturen, Möbeln und Designobjekten neu interpretiert. Das mit der französischen Auszeichnung "Entreprise du Patrimoine Vivant" gewürdigte Atelier entwirft seine Kollektionen in Neufchâtel-en-Bray in der Normandie.

www.leblon-delienne.com

ÜBER BOW

Die von Boris Brault gegründete BOW (Brands of Wonder) ist eine unternehmergeführte internationale Gruppe, die Marken an der Schnittstelle von Design, Kunst, Innovation und emotionaler Wirkung entwickelt. Zu ihren Marken zählt die französische Designmarke LEXON. Die Gruppe vereint Expertise in Produktentwicklung, internationalem Vertrieb und E-Commerce.

www.group-bow.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908220626/de/

Contacts:

Medienkontakt: Sarah Brault s.brault@group-bow.com