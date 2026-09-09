Nach über 50 Prozent Kursplus binnen eines Monats bremst die SAP-Aktie ab. Die Analysten von UBS bleiben bei "Neutral": Beim Ausbau der KI-Agenten kommt der Softwarekonzern nur langsam voran, vor allem im Cloud-Kerngeschäft. Die SAP-Aktie hat zwischen ihrem Jahrestief Ende Juli und Ende August um mehr als 50 Prozent zugelegt, seit Anfang September kühlt die Rallye allerdings ab. Die Investmentbank UBS bleibt bei ihrer skeptischen Einschätzung: Bereits im Vormonat hatte sie SAP auf "Neutral" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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