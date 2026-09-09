Der weltweit meistgenutzte Webbrowser wird künftig noch öfter mit Updates versehen als bisher schon. Google reagiert damit vor allem auf die Herausforderungen des KI-Zeitalters. Wie im Chrome-for-Developers-Blog offiziell bekannt gegeben wird, stellt Google den bisher vierwöchigen auf einen zweiwöchigen Release-Zyklus um. Den Auftakt dieses veränderten Veröffentlichungsrhythmus markiert die Freigabe der Version Chrome 153 für Desktops sowie für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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