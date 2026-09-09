Einige Claude-User:innen schauen derzeit geschockt auf ihren Token-Verbrauch. Obwohl sie die KI-Tools teilweise tagelang nicht nutzen, steigt der Verbrauch stetig weiter. Offenbar haben sich Hacker:innen Zugriff auf ihren Account verschafft. Wer KI-Dienste wie Anthropics Claude über die API nutzt, schaut wahrscheinlich regelmäßig auf den Token-Verbrauch. Dieser zeigt an, wie viel vom monatlichen Limit schon durch diverse KI-Aufgaben verbraucht wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n