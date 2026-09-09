Köln (ots) -
Wattner startet mit dem Crowdfunding Wattner Solarpark Zahna bereits die zweite Schwarmfinanzierung in diesem Jahr. Bei vielen Crowdfunding-Angeboten ermöglicht erst das eingesammelte Kapital den Bau. In Zahna ist die Anlage bereits in Betrieb und somit entfällt das Errichtungsrisiko.
Eine Erfolgsgeschichte, die überzeugt
Wattner bietet seit 2008 öffentliche Vermögensanlagen an. SunAsset 1 bis SunAsset 10 wurden erfolgreich platziert und laufen alle gemäß Prognose. Den Auftakt machte SunAsset 1: Als erstes Unternehmen überhaupt legte Wattner einen Solar-Kurzläuferfonds auf und brachte den Anlegern in nur fünf Jahren einen Überschuss von 86,1%. In den Jahren 2019 und 2020 stellte Wattner als Pionier die beiden ersten Crowdfunding-Angebote der DKB-Crowd. Nun folgt eine weitere Schwarmfinanzierung, zum zweiten Mal in diesem Jahr mit dem bewährten Vertriebspartner Grüne Sachwerte.
Die Eckdaten
- Investitionsobjekt: Wattner Solarkraftwerk Zahna in Zahna-Elster, Sachsen-Anhalt
- Anlage: 41 Megawatt Leistung bestehend aus 67.176 Solarmodulen, bereits in Betrieb
- Vertriebspartner: Grüne Sachwerte, Gesellschaft für ökologisches Investment mbH
Weitere Details sind auf unserer Webseite zu finden:
www.wattner.de/investment/crowdfunding-solarpark-zahna/
Pressekontakt:
Klaus Sachsenthal | Public Relations
Wattner AG | Maximinenstraße 6 | 50668 Köln
T +49 221 355 006-52 | F +49 221 355 006-79
E presse@wattner.de | W www.wattner.de
Original-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71043/6348743
Wattner startet mit dem Crowdfunding Wattner Solarpark Zahna bereits die zweite Schwarmfinanzierung in diesem Jahr. Bei vielen Crowdfunding-Angeboten ermöglicht erst das eingesammelte Kapital den Bau. In Zahna ist die Anlage bereits in Betrieb und somit entfällt das Errichtungsrisiko.
Eine Erfolgsgeschichte, die überzeugt
Wattner bietet seit 2008 öffentliche Vermögensanlagen an. SunAsset 1 bis SunAsset 10 wurden erfolgreich platziert und laufen alle gemäß Prognose. Den Auftakt machte SunAsset 1: Als erstes Unternehmen überhaupt legte Wattner einen Solar-Kurzläuferfonds auf und brachte den Anlegern in nur fünf Jahren einen Überschuss von 86,1%. In den Jahren 2019 und 2020 stellte Wattner als Pionier die beiden ersten Crowdfunding-Angebote der DKB-Crowd. Nun folgt eine weitere Schwarmfinanzierung, zum zweiten Mal in diesem Jahr mit dem bewährten Vertriebspartner Grüne Sachwerte.
Die Eckdaten
- Investitionsobjekt: Wattner Solarkraftwerk Zahna in Zahna-Elster, Sachsen-Anhalt
- Anlage: 41 Megawatt Leistung bestehend aus 67.176 Solarmodulen, bereits in Betrieb
- Vertriebspartner: Grüne Sachwerte, Gesellschaft für ökologisches Investment mbH
Weitere Details sind auf unserer Webseite zu finden:
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