London (www.anleihencheck.de) - Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte gilt bei der morgigen EZB-Sitzung als gesichert, so Wolfgang Bauer, Fondsmanager Fixed Income bei Royal London Asset Management.Die eigentliche Frage stelle sich für die Zeit danach. Bauer ordne ein, ob der bevorstehende Zinsschritt nach der ersten Anhebung im Juni den Abschluss einer kurzen, vorsorglichen Straffung markiere oder den Einstieg in einen längeren Zinserhöhungszyklus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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